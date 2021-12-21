21 грудня детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління Міністерства оборони України. Чиновника підозрюють у наданні 24 млн гривень хабаря за позитивний висновок аудиторської перевірки Директору Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.

Про це повідомляють у САП.

Наразі здійснюється перевірка приватної фірми, яка мала надавати послуги щодо облаштування об’єкту спецпризначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України».

Цей контракт є частиною комплексного моніторингу, що спрямований за забезпечення безпеки об’єктів оборонного призначення на території України.

Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

Якщо злочин чиновника доведуть, йому загрожує позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.