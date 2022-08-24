Про це повідомляють #Букви.

24 серпня у світі відзначають день картопляних чіпсів. Вважається, що чіпси випадково придумав індіанець за походженням Джордж Крам 24 серпня 1853 року на курорті Саратога-Спрінгс (США), працюючи шеф-кухарем фешенебельного ресторану готелю Moon’s Lake House. За легендою, одним з фірмових рецептів ресторану була “картопля фрі”. Одного разу на вечері залізничний магнат Корнелій Вандербільт повернув смажену картоплю на кухню, поскаржився на те, що вона “занадто товста”. Шеф-кухар, Крам, вирішив пожартувати над магнатом, нарізати картоплю буквально паперової товщини й обсмажити. Утім, страва сподобалася магнатові та його друзям.

В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності. 2022 року українці святкують 31 рік незалежності своєї держави. Цьогоріч День Незалежності неабияк важливий, адже за незалежність нам доводиться боротись. Рівно 6 місяців тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись позбавити нас вільної та незалежної Української держави.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Киргизстан – День внутрішніх військ.
  • Ліберія – День прапора

Цього дня у світі:

  • 79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом
  • 410 — вестготи під керівництвом Аларіха захопили та розграбували Рим
  • 1471 — португальці завоювали Асілу.
  • 1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція
  • 1720 — засновано Сардинське королівство
  • 1741 — початок чергової російсько-шведської війни
  • 1853 — випущено перші картопляні чипси
  • 1941 — створено головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба)
  • 1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни
  • 1949 — набрав чинності договір про створення НАТО
  • 1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї
  • 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України)
  • 1995 — випущено Windows 95
  • 2004 — внаслідок терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3
  • 2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.
  • 2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

Прикмети:

  • Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.
  • Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.
  • Багато горіхів, а мало грибів – до холодної та сніжної зими.
  • Безвітряна погода – до тепла.
  • Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
  • Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
  • Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Традиції:

  • Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти після заходу сонця, особливо, на самоті.
  • Також заборонено пити алкоголь. Вважається, що в цей день приходить дух і лякає п’яниць.
  • Здавна у цей день стригли овець, аби до початку холодів вони встигли знову обрости шерстю. З цієї вовни робили валянки та інші речі.
  • Православні віруючі у цю дату можуть помолитися святим мученикам про здоров’я та допомогу у справах.
  • Не варто ходити на риболовлю до водойм, тому, що потопельники можуть в воду затягти.

Цього дня іменини відзначають:

Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.