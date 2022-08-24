24 серпня Україна відзначає свій День Незалежності. У світі 24 серпня - день картопляних чіпсів. За церковним календарем - день мученика Евпла.

Про це повідомляють #Букви.

24 серпня у світі відзначають день картопляних чіпсів. Вважається, що чіпси випадково придумав індіанець за походженням Джордж Крам 24 серпня 1853 року на курорті Саратога-Спрінгс (США), працюючи шеф-кухарем фешенебельного ресторану готелю Moon’s Lake House. За легендою, одним з фірмових рецептів ресторану була “картопля фрі”. Одного разу на вечері залізничний магнат Корнелій Вандербільт повернув смажену картоплю на кухню, поскаржився на те, що вона “занадто товста”. Шеф-кухар, Крам, вирішив пожартувати над магнатом, нарізати картоплю буквально паперової товщини й обсмажити. Утім, страва сподобалася магнатові та його друзям.

В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності. 2022 року українці святкують 31 рік незалежності своєї держави. Цьогоріч День Незалежності неабияк важливий, адже за незалежність нам доводиться боротись. Рівно 6 місяців тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись позбавити нас вільної та незалежної Української держави.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Киргизстан – День внутрішніх військ.

Ліберія – День прапора

Цього дня у світі:

79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом

410 — вестготи під керівництвом Аларіха захопили та розграбували Рим

1471 — португальці завоювали Асілу.

1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція

1720 — засновано Сардинське королівство

1741 — початок чергової російсько-шведської війни

1853 — випущено перші картопляні чипси

1941 — створено головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба)

1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни

1949 — набрав чинності договір про створення НАТО

1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України)

1995 — випущено Windows 95

2004 — внаслідок терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3

2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.

2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

Прикмети:

Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.

Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.

Багато горіхів, а мало грибів – до холодної та сніжної зими.

Безвітряна погода – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.

Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Традиції:

Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти після заходу сонця, особливо, на самоті.

Також заборонено пити алкоголь. Вважається, що в цей день приходить дух і лякає п’яниць.

Здавна у цей день стригли овець, аби до початку холодів вони встигли знову обрости шерстю. З цієї вовни робили валянки та інші речі.

Православні віруючі у цю дату можуть помолитися святим мученикам про здоров’я та допомогу у справах.

Не варто ходити на риболовлю до водойм, тому, що потопельники можуть в воду затягти.

Цього дня іменини відзначають:

Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.