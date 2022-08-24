Про це повідомляють #Букви.
24 серпня у світі відзначають день картопляних чіпсів. Вважається, що чіпси випадково придумав індіанець за походженням Джордж Крам 24 серпня 1853 року на курорті Саратога-Спрінгс (США), працюючи шеф-кухарем фешенебельного ресторану готелю Moon’s Lake House. За легендою, одним з фірмових рецептів ресторану була “картопля фрі”. Одного разу на вечері залізничний магнат Корнелій Вандербільт повернув смажену картоплю на кухню, поскаржився на те, що вона “занадто товста”. Шеф-кухар, Крам, вирішив пожартувати над магнатом, нарізати картоплю буквально паперової товщини й обсмажити. Утім, страва сподобалася магнатові та його друзям.
В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності. 2022 року українці святкують 31 рік незалежності своєї держави. Цьогоріч День Незалежності неабияк важливий, адже за незалежність нам доводиться боротись. Рівно 6 місяців тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись позбавити нас вільної та незалежної Української держави.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Киргизстан – День внутрішніх військ.
- Ліберія – День прапора
Цього дня у світі:
- 79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом
- 410 — вестготи під керівництвом Аларіха захопили та розграбували Рим
- 1471 — португальці завоювали Асілу.
- 1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція
- 1720 — засновано Сардинське королівство
- 1741 — початок чергової російсько-шведської війни
- 1853 — випущено перші картопляні чипси
- 1941 — створено головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба)
- 1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни
- 1949 — набрав чинності договір про створення НАТО
- 1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї
- 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України)
- 1995 — випущено Windows 95
- 2004 — внаслідок терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3
- 2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.
- 2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.
Яке сьогодні церковне свято:
У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.
Прикмети:
- Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.
- Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.
- Багато горіхів, а мало грибів – до холодної та сніжної зими.
- Безвітряна погода – до тепла.
- Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
- Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
- Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.
Традиції:
- Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти після заходу сонця, особливо, на самоті.
- Також заборонено пити алкоголь. Вважається, що в цей день приходить дух і лякає п’яниць.
- Здавна у цей день стригли овець, аби до початку холодів вони встигли знову обрости шерстю. З цієї вовни робили валянки та інші речі.
- Православні віруючі у цю дату можуть помолитися святим мученикам про здоров’я та допомогу у справах.
- Не варто ходити на риболовлю до водойм, тому, що потопельники можуть в воду затягти.
Цього дня іменини відзначають:
Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.
- За даними синоптиків у середу, 24 серпня, практично у всіх регіонах Україн буде спекотно та сонячно. Дощі та грози прогнозують лише у чотирьох регіонах.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 23 серпня.