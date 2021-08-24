Сьогодні, 24 серпня в Україні святкують День Незалежності. А у світі відзначають День народження картопляних чіпсів.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом.

1720 — засновано Сардинське королівство.

1853 — випущено перші картопляні чипси.

1949 — набрав чинності договір про створення НАТО.

1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї.

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України).

1995 — випущено Windows 95.

2004 — в результаті терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3.

2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.

2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.

2021 — Україна святкуватиме 30-ту річницю відновлення незалежності.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні церква вшановує пам’ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом.

Прикмети погоди:

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через 2-3 дня буде дощ.

Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.

Погода без вітру – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Іменини святкують Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.