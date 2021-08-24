Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом.
1720 — засновано Сардинське королівство.
1853 — випущено перші картопляні чипси.
1949 — набрав чинності договір про створення НАТО.
1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї.
1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України).
1995 — випущено Windows 95.
2004 — в результаті терактів зазнали катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3.
2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.
2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.
2021 — Україна святкуватиме 30-ту річницю відновлення незалежності.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні церква вшановує пам’ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом.
Прикмети погоди:
- Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через 2-3 дня буде дощ.
- Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.
- Погода без вітру – до тепла.
- Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
Іменини святкують Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.