Про це повідомляють #Букви.
У церковному календарі сьогодні день пам’яті преподобного Феодосія Великого.
Також у світі святкують День змінити життя вихованця, День пивної банки, День компліменту та День сміху. У США сьогодні День арахісового масла.
День зовнішньої розвідки України установлений п’ятим президентом Петром Порошенком у 2018 році, оскільки внесок розвідувальних органів у відстоюванні спротиву України у війні з агресором.
Пам’ятні дати
У 1918 році в ніч з 24 на 25 січня було проголошено незалежність України.
У 1923 році в Харкові створили літературну спілку “Гарт”.
У 1986 році американський космічний апарат “Вояджер-2” став першим штучним об’єктом, який зумів досягнути Урана – він пройшов на відстані близько 100 тисяч кілометрів від газового гіганта.
У 1992 році незалежність України визнали Королівство Нідерланди, Республіка Малі, Королівство Лесото та Республіка Кабо-Верде.
У тому ж 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.
У 2015 році російські терористи “Донецької народної республіки” обстріляли Маріуполь з “градів”. Внаслідок цього обстрілу загинуло 30 осіб.
У цей день народилися:
У 1679 році народився Христіан Вольф – німецький вчений-філософ, математик і юрист.
У 1776 році народився Ернст Теодор Амадей Гофман – німецький письменник, автор казки-повісті “Крихітка Цахес”.
У 1979 році народився український композитор, музикознавець, педагог Станіслав Людкевич.
У 1879 році народився Володимир Сінклер – генерал-поручник і шеф штабу Армії УНР.
1961 – рік народження українського поета, прозаїка, драматурга та перекладача Олександра Ірванця.
У 1973 році народився український економіст Андрій Новак.
У 1974 році народився український художник, дизайнер та ілюстратор Андрій Єрмоленко.
У 1991 році народився Жан Беленюк – борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи, нардеп від партії “Слуга народу”.
Традиції:
24 січня не можна позичати гроші – згідно з повір’ями, це накличе бідність.
Через це ж не можна стригти нігті та волосся – бо не будеш вилізати з боргів.
Сьогодні вночі не можна дивитися на місяць – бо стане поганим здоров’я.
Шийте 24 січня обережно – проколотий палець у цей день ознаменує суперечку з рідною людиною.
Сьогодні також найкращий день, щоб просити вибачення та вибачати давні образи.
Прикмети:
Якщо сьогодні дуже сніжить – весна прийде пізньою, а літо буде спекотним.
Якщо завиває сильний вітер – через кілька днів прийде сильна відлига.
Якщо на небі чітко видно зірки – день буде ясним і морозним.
Іменини святкують: Феодосій, Михайло, Степан, Терентій, Федір, Агапій.
- Нагадаємо, 23 січня у світі святкували День Баунті, День вимірювання власної ноги та День почерку.