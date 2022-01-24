24 січня Україна святкує День зовнішньої розвідки України, у світі святкують Міжнародний день освіти та Міжнародний день ескімо.

Про це повідомляють #Букви.

У церковному календарі сьогодні день пам’яті преподобного Феодосія Великого.

Також у світі святкують День змінити життя вихованця, День пивної банки, День компліменту та День сміху. У США сьогодні День арахісового масла.

День зовнішньої розвідки України установлений п’ятим президентом Петром Порошенком у 2018 році, оскільки внесок розвідувальних органів у відстоюванні спротиву України у війні з агресором.

Пам’ятні дати

У 1918 році в ніч з 24 на 25 січня було проголошено незалежність України.

У 1923 році в Харкові створили літературну спілку “Гарт”.

У 1986 році американський космічний апарат “Вояджер-2” став першим штучним об’єктом, який зумів досягнути Урана – він пройшов на відстані близько 100 тисяч кілометрів від газового гіганта.

У 1992 році незалежність України визнали Королівство Нідерланди, Республіка Малі, Королівство Лесото та Республіка Кабо-Верде.

У тому ж 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.

У 2015 році російські терористи “Донецької народної республіки” обстріляли Маріуполь з “градів”. Внаслідок цього обстрілу загинуло 30 осіб.

У цей день народилися:

У 1679 році народився Христіан Вольф – німецький вчений-філософ, математик і юрист.

У 1776 році народився Ернст Теодор Амадей Гофман – німецький письменник, автор казки-повісті “Крихітка Цахес”.

У 1979 році народився український композитор, музикознавець, педагог Станіслав Людкевич.

У 1879 році народився Володимир Сінклер – генерал-поручник і шеф штабу Армії УНР.

1961 – рік народження українського поета, прозаїка, драматурга та перекладача Олександра Ірванця.

У 1973 році народився український економіст Андрій Новак.

У 1974 році народився український художник, дизайнер та ілюстратор Андрій Єрмоленко.

У 1991 році народився Жан Беленюк – борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи, нардеп від партії “Слуга народу”.

Традиції:

24 січня не можна позичати гроші – згідно з повір’ями, це накличе бідність.

Через це ж не можна стригти нігті та волосся – бо не будеш вилізати з боргів.

Сьогодні вночі не можна дивитися на місяць – бо стане поганим здоров’я.

Шийте 24 січня обережно – проколотий палець у цей день ознаменує суперечку з рідною людиною.

Сьогодні також найкращий день, щоб просити вибачення та вибачати давні образи.

Прикмети:

Якщо сьогодні дуже сніжить – весна прийде пізньою, а літо буде спекотним.

Якщо завиває сильний вітер – через кілька днів прийде сильна відлига.

Якщо на небі чітко видно зірки – день буде ясним і морозним.

Іменини святкують: Феодосій, Михайло, Степан, Терентій, Федір, Агапій.