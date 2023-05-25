Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, людина загинула у Часовому Яру.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1530 мирних мешканців, ще 3590 — постраждали.
Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
У Генштабі зауважили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.
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