24 вересня відзначають Всесвітній день моря, а у Європі сьогодні - День грибів. За церковним календарем вшановується пам’ять святої Феодори Олександрійської.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день караванника: свято відзначають караванопровідники й інші учасники транспортних колон і суднових караванів, далекобійники, команди торгових суден і екіпажі кораблів ескорту. За дату свята обрали 24 вересня – день народження відомого британського мореплавця і навігатора 16-17 століть Вільяма Адамса.

Європейський день грибів: четверта субота вересня – день святкування Європейського дня грибів (або Європейського дня дії щодо грибів). Подію присвячено користі цих організмів для людини та природних екосистем.

Вперше свято відзначили у 2016 році. Експертами було обрано найкращий їстівний гриб, титул якого присвоїли Польському грибу (Imleria badia). Після цього організатори щороку присвячують день одному із видів, який наприкінці отримує нагороду.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Гвінея-Бісау – День незалежності

Камбоджа – День конституції

Північна Корея та Південна Корея – День врожаю

Домініканська Республіка – День Богоматері Милосердя

Тринідад і Тобаго – День Республіки

Перу – День збройних сил

Цього дня у світі:

1852 — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.

1869 — на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (“чорна п’ятниця”).

1941 — початок “пекельної осені” або “вогняний смерч” — спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися заздалегідь таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об’єкти інфраструктури міста. Вибухи в центі міста тривали протягом п’яти днів, з 24 по 28 вересня, окремі будівлі (як то Успенський собор) були підірвані також протягом жовтня та листопада, всього було знищено 940 будівель. При цьому загинули тисячі мирних мешканців міста та сотні німецьких військовиків (радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв), 50 тисяч киян залишилися без житла. Спричинену вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише через два тижні.

1960 — у США спущено на воду перший атомний авіаносець “Ентерпрайз”.

1989 — Папа Іван Павло II привселюдно приніс вибачення Галілею й повернув йому “право бути законним сином церкви”.

1993 — Мін’юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова — останній Президент України в екзилі М. Плав’юк.

1995 — Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.

1998 — в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.

2004 — під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено “яєчний замах” на Віктора Януковича.

Яке сьогодні церковне свято:

24 вересня Православна церква вшановує пам’ять святої Феодори Олександрійської. Феодора жила в V столітті, була заміжньою жінкою. Одного разу полюбив її якийсь багач і намагався схилити до зради. Християнка чинила опір спокусі, але в один момент здалася.

Цей факт мучив її, вона не могла дивитися в очі ні чоловікові, ні знайомим. Пішла до ігумені і запитала, чи пробачить Бог її за такий гріх. Ігуменя порадила каятися. Тоді Феодора обстригла волосся, одягла чоловічу сукню і, приховуючи, що вона жінка, пішла в чоловічий монастир.

Прикмети:

Сильні сходи озимих – до доброго врожаю.

Бджоли літають – до пізньої зими.

На Федору літо закінчується, осінь починається.

Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета

Ластівки ще не полетіли — осінь буде теплою.

Традиції:

До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, в цей день потрібно одягнути одяг золотого кольору.

На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача.

Щоб шлюб був щасливим, молодій сім’ї в цей день потрібно з’їсти страву з капусти.

Іменини цього дня відзначають:

Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.