У четвер, 24 вересня, під егідою ООН відзначається Всесвітній день моря. Крім того, сьогодні – Міжнародний день караванника.

#Букви зібрали цікаві факти про події сьогоднішнього дня.

Всесвітній день моря

World Maritime Day був заснований на 10-й сесії Асамблеї ООН Міжнародною морською організацією (IMO). Він відзначається, починаючи з 1978 року, і входить до системи всесвітніх і міжнародних днів ООН.

Всесвітній день моря присвячений проблемам екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів.

Тема цього року – “Стале судноплавство для стійкої планети”.

Згідно з даними ООН, близько 80% глобальної торгівлі здійснюється за допомогою морського транспорту.

Інші міжнародні та національні свята

Сьогодні відзначається Міжнародний день караванника – професійне свято всіх учасників транспортних колон і суднових караванів у цілому. Він був заснований в 1995 році Міжнародною асоціацією із раціоналізації транспортно-вантажних операцій (ICHCA).

Традиційно відзначається далекобійниками, командами торгових судів 24 вересня. За однією з версій свято приурочене до дня народження Вільяма Адамса (в 1564 році) – британського мореплавця і навігатора, котрий вважається першим європейцем, що досягнув берегів Японії. За іншою версією, Міжнародний день караванника приурочений до закінчення хіджри – свята на честь переселення пророка Мухаммеда і перших мусульман із Мекки до Медіни.

Крім того, сьогодні – Національний день розділових знаків у США (Національний день пунктуації). Він був заснований в 2004 році і покликаний сприяти правильному використанню пунктуації.

У Південній Кореї і КНДР відзначають День врожаю.

У Камбоджі сьогодні святкують День конституції, а в Гвінеї-Бісау – день проголошення незалежності.

Православні свята 24 вересня

Сьогодні – день пам’яті преподобної Феодори Олександрійської. Це християнська подвижниця, яка жила в V столітті в Єгипті.

У народі вірили, що в цей день починаються затяжні дощі, а літу приходить кінець.

До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Її вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

Прикмети 24 вересня

• Сильні сходи озимих – до доброго врожаю.

• Бджоли літають – до пізньої зими.

• На Федору літо закінчується, осінь починається.

• Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета.

Події 24 вересня:

• 1852 рік – перший політ на дирижаблі з паровим двигуном здійснив француз Анрі Жіффар.

• 1869 рік – на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (“чорна п’ятниця”).

• 1989 рік – Папа Іван Павло II публічно приніс вибачення Галілею і повернув йому “право бути законним сином церкви”.

• 1993 рік – Мін’юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН).

• 1998 рік – у Ліоні (Франція) вперше проведена операція з трансплантації руки людині.

• 2004 рік – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено “яєчний замах” на Віктора Януковича.

Іменини: Герман, Дмитро, Сергій, Федора, Марія.