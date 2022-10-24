Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1857 — у Шеффілді (Велика Британія) засновано перший у світі футбольний клуб.
1861 — президент США Авраам Лінкольн одержав телеграфне повідомлення з Каліфорнії — це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії.
1901 — 43-літня вдова Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці.
1939 — вперше в продаж надійшли нейлонові панчохи — у Вілмінгтоні, штат Делавер.
1941 — німецька армія увійшла до Харкова.
1945 — урочисто відкрито Організацію Об’єднаних Націй.
1960 — на стартовому майданчику космодрому Байконур за пів години до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, внаслідок аварії загинули від 74 до 126 осіб, це найбільша катастрофа в історії ракетної техніки.
1963 — на космодромі Байконур вибухнула ракета МБР Р-9А конструктора Корольова. Загинуло вісім людей. Вибух ракети в цей день став другим за три роки, після чого 24 жовтня вважають чорним днем космонавтики.
1986 — у Лондоні відкритий найбільший у світі магазин грамплатівок.
1990 — законом УРСР “Про зміни й доповнення до Конституції (Основного Закону)” скасована ст. 6 про керівну роль Комуністичної партії.
1991 — Верховна Рада проголосила без’ядерний статус України.
1993 — у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква вшановує пам’ять апостола Пилипа. У народі свято називають Пилипів день.
Прикмети:
Вранці 24 жовтня сніг пішов – зима буде суворою.
Висохле листя шелестять на деревах – до снігопаду.
Пізній падолист віщує довгу зиму з морозами.
Що не можна робити 24 жовтня:
- Категорично не можна залишати безлад вдома, залишати немиту підлогу і посуд.
- Суворо забороняється необережно ставитися до вогню.
- У цей день не можна лінуватися.
Іменини святкують Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей.