Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ООН, Всесвітній день інформації про розвиток (англ. World Development Information Day), Всесвітній день боротьби з поліомієлітом та Міжнародний день дій на захист клімату.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1857 — у Шеффілді (Велика Британія) засновано перший у світі футбольний клуб.

1861 — президент США Авраам Лінкольн одержав телеграфне повідомлення з Каліфорнії — це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії.

1901 — 43-літня вдова Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці.

1939 — вперше в продаж надійшли нейлонові панчохи — у Вілмінгтоні, штат Делавер.

1941 — німецька армія увійшла до Харкова.

1945 — урочисто відкрито Організацію Об’єднаних Націй.

1960 — на стартовому майданчику космодрому Байконур за пів години до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, внаслідок аварії загинули від 74 до 126 осіб, це найбільша катастрофа в історії ракетної техніки.

1963 — на космодромі Байконур вибухнула ракета МБР Р-9А конструктора Корольова. Загинуло вісім людей. Вибух ракети в цей день став другим за три роки, після чого 24 жовтня вважають чорним днем космонавтики.

1986 — у Лондоні відкритий найбільший у світі магазин грамплатівок.

1990 — законом УРСР “Про зміни й доповнення до Конституції (Основного Закону)” скасована ст. 6 про керівну роль Комуністичної партії.

1991 — Верховна Рада проголосила без’ядерний статус України.

1993 — у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять апостола Пилипа. У народі свято називають Пилипів день.

Прикмети:

Вранці 24 жовтня сніг пішов – зима буде суворою.

Висохле листя шелестять на деревах – до снігопаду.

Пізній падолист віщує довгу зиму з морозами.

Іменини святкують Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей.