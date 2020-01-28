Про це повідомляє видання “Тексти” з посиланням на відповідь концерну на запит.

Нагадаємо, що офіційна назва посади, яку займає Мустафа Найєм, звучить так: заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади.

Згідно з офіційною відповіддю на запит Текстів, до обов’язків Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну; здійснення заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу концерну і його підприємств; організація рекламно-виставкової діяльності; підготовка та організація видання рекламно-інформаційних матеріалів; створення фотовідеоматеріалів для наповнення сайту, участь у засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності концерну тощо. Також є пункт щодо взаємодії з органами держвлади.

У листопаді 2019 року заробітна плата, отримана Найємом у концерні, становила 310,5 тис. грн (що включає місячний посадовий оклад 43 тис. грн), а в грудні 2019 року – 176 тис. грн (що також включає місячний оклад 43 тис. грн). Таким чином, у листопаді та грудні Мустафа Найєм загалом отримав 486,5 тис. грн. Судячи з виплат, він працював у концерні 2 місяці. Виходить 243 тис . на місяць або майже $10тис..

Зазначимо, що ці суми зазначені до сплати податку на дохід фізичних осіб, який становить 18%.

Журналісти видання зазначають, що на сайтах пошуку роботи зарплата керівників комунікаційних відділів коливається в межах 20 – 25 000 гривень. Найвища запропонована зарплата за таку роботу становить 51 тис. гривень.

Як зауважили в “Укроборонпромі”, розмір нарахування премій, надбавок, доплат працівнику концерну визначаються наказами з урахуванням його фінансово-економічного становища.

Нагадаємо, 11 листопада колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.

5 грудня у відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить 43 тис. гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.