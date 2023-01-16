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Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року, після того, як бойовики “ДНР” захопили термінал.

Понад 8 місяців українські військові, об’єднавши спільні зусилля, відчайдушно тримали оборону і довели, що сила духу українців – сильніша та могутніша за російську зброю. 

Руїни диспетчерської вежі, фото: Getty Images

Військові, добровольці, волонтери та медичні працівники затято протистояли ворогу понад 242 дні, допоки захисникам довелося відступити та покинути руїни термінала після ряду вибухів, влаштованих російськими гібридними силами.

Фото: Facebook| Сергій Лойко

Українські воїни тримали периметр летовища в буквальному розумінні — до останнього набою. За цим подвигом спостерігав увесь світ.

“242 дні українські військовослужбовці, добровольці й волонтери боронили Донецький аеропорт у російській війні проти України. Захисники продемонстрували історичну незламність козацького бойового духу нашого сучасного війська. “Кіборги” виявилися міцнішими, ніж бетонне перекриття термінала Донецького аеропорту”, – нагадують у МОУ та Генштабі. 

Фото: Facebook| Сергій Лойко

Протягом наступних декількох днів на інших територіях летовища продовжувалися бої з метою врятувати поранених. 

Під час оборони ДАП понад 100 українських захисників загинули, поранення отримали близько 440 осіб.

“Кіборги вистояли, не вистояв бетон”, – говорять зараз про ті моторошні 242 дні боротьби. “Кіборгами” їх назвали представники проросійських сил – намагаючись пояснити, чому озброєні проросійські бойовики не можуть зломити опір оборонців аеропорту. Прізвисько швидко стало популярним – зараз воно є синонімом незламності духу українських військових.