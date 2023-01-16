16 січня відзначається День пам’яті кіборгів – день вшанування пам’яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході Україні.

Про це повідомляють #Букви.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року, після того, як бойовики “ДНР” захопили термінал.

Понад 8 місяців українські військові, об’єднавши спільні зусилля, відчайдушно тримали оборону і довели, що сила духу українців – сильніша та могутніша за російську зброю.

Військові, добровольці, волонтери та медичні працівники затято протистояли ворогу понад 242 дні, допоки захисникам довелося відступити та покинути руїни термінала після ряду вибухів, влаштованих російськими гібридними силами.

Українські воїни тримали периметр летовища в буквальному розумінні — до останнього набою. За цим подвигом спостерігав увесь світ.

“242 дні українські військовослужбовці, добровольці й волонтери боронили Донецький аеропорт у російській війні проти України. Захисники продемонстрували історичну незламність козацького бойового духу нашого сучасного війська. “Кіборги” виявилися міцнішими, ніж бетонне перекриття термінала Донецького аеропорту”, – нагадують у МОУ та Генштабі.

Протягом наступних декількох днів на інших територіях летовища продовжувалися бої з метою врятувати поранених.

Під час оборони ДАП понад 100 українських захисників загинули, поранення отримали близько 440 осіб.

“Кіборги вистояли, не вистояв бетон”, – говорять зараз про ті моторошні 242 дні боротьби. “Кіборгами” їх назвали представники проросійських сил – намагаючись пояснити, чому озброєні проросійські бойовики не можуть зломити опір оборонців аеропорту. Прізвисько швидко стало популярним – зараз воно є синонімом незламності духу українських військових.