16 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів і День кіборгів – захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту.

Про це повідомляють #Букви.

“Кіборги вистояли, не встояв бетон”, – говорять зараз про ті моторошні 242 дні боротьби. “Кіборгами” їх назвали представник проросійських сил – намагався пояснити, як озброєні проросійські бойовики не можуть зломити опір оборонців аеропорту. Прізвисько швидко стало популярним – зараз воно є синонімом незламності духу українських військових.

Бої розгорталися між українськими бійцями добровольчих батальонів і військовими та проросійськими окупаційними збройними формуваннями.

Українські військові утримували старий і новий термінали Донецького аеропорту. Опорним селищем було село Піски – через цього відбувалася ротація військових, доставлялися боєприпаси, їжа та медикаменти.

Активна фаза боїв за Донецький аеропорт почалися 26 травня 2014 року. Саме тоді представники проросійських збройних формувань захопили будівлі аеропорту на той час ще мирного Донецька. Того ж дня українські військові та добровольці повернули контроль над ДАП, окупаційні сили відступили, зазнавши важких втрат.

Проросійські сили намагалися повернули контроль постійними штурмами терміналів. Внаслідок постійних боїв руйнувалася інфраструктура аеропорту: спершу зруйнувався старий термінал, а 13 січня 2015 року остаточно впала диспетчерська вежа.

20 січня окупаційні сили підірвали новий термінал, поховавши під своїми завалами українських військових. Через два дні українські захисники покинули термінал, але багато з них, особливо поранених і контужених, потрапили до полону.

Під час оборони ДАП понад 100 українських захисників загинули, поранення отримали близько 440 осіб.

Учасники боїв за ДАП отримали державні нагороди, багато хто – посмертно. Аеропорт боронили не лише військові та добровольці, але й волонтери та медики.

Словник сучасної української мови та сленгу “Мислово” визнав слово “кіборг” словом 2014 року.