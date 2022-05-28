Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.
26 травня у місті Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу унаслідок хімічного знешкодження ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.
Через постійні бомбардування та обстріли російськими військами українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, що ці цифри не є кінцевим результатом, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Нагадаємо, що станом на початок 94-ої доби повномасштабного російського вторгнення, основні сили противника сконцентровані на Донецькому напрямку, де він проводить активні наступальні дії.
- Прем’єр-міністр Великої Британії присвятив листа українським дітям, назвавши їх прикладом сили та гідності. Він наголосив, що під час відвідин Києва йому було “дуже сумно” бачити вулиці та парки столиці без молоді.
- Ніч та ранок у Дніпропетровській області укотре пройшли з сигналами повітряної тривоги. Не обійшлось і без обстрілів з боку російських загарбників.