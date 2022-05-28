Станом на ранок 28 травня 2022 року 242 дитини загинуло та понад 440 поранено в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

26 травня у місті Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу унаслідок хімічного знешкодження ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

Через постійні бомбардування та обстріли російськими військами українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що ці цифри не є кінцевим результатом, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.