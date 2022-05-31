Станом на ранок 31 травня 2022 року 243 дитини загинули та 446 поранено в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 153, Київській — 116, Харківській — 111, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

30 травня внаслідок обстрілу окупантами Харкова та селища Коротич Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Варто зазначити, що ці цифри не остаточні, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.