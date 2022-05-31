Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 153, Київській — 116, Харківській — 111, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.
30 травня внаслідок обстрілу окупантами Харкова та селища Коротич Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.
Варто зазначити, що ці цифри не остаточні, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Нагадаємо, що російські війська продовжують штурмувати райони Сєвєродонецька і Тошківки, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.
- Зокрема російські загарбники завдали ракетного удару по місту Слов’янськ (Донецька область). Як наслідок — троє загиблих та шестеро поранених, а також пошкоджені школа і багатоповерхівки.
- Також оцінка кількості вбитих російською армією цивільних жителів Маріуполя може суттєво збільшитися. Раніше, згідно з офіційною статистикою, у місті було 22 тисячі загиблих. Однак, відповідно до останнього аналізу ситуації у зруйнованому припортовому місті, понад 30 тисяч осіб стали жертвами російської агресії.