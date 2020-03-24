В одному місці ми зберемо ТОП спікерів з Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та Запоріжжя в сфері Інтернет-маркетингу, SEO-оптимізації, контекстної реклами і соціальних мереж.
Спікери конференції DMC 3.0:
- Павлов Максим, Onpage, Школа Інтернет Маркетингу;
- Андрій Длигач, Advanter Group;
- Юрій Гладкий, Grape;
- Стас Стояцький, NGN.agency;
- Євген Мокін, Median ads;
- Володимир Курій, TripMyDream;
- Олександр Рись, SendPulse;
- Наталія Устименко, eSputnik;
- Катерина Потапова, Школа Інтернет Маркетингу;
- Артем Рудий, Cool Heads.
Вартість квитків від 700 грн, реєстрація на сайті: https://conf.marketing.dp.ua/
У вартість квитка входять: кава-брейки, відеозаписи доповідей.
Програма конференції складається з трьох тематичних блоків:
- Маркетинг
- Стратегія
- Реклама
Після кожного блоку будуть перерви для нетворкінгу і спілкування, після завершення конференції – афтепаті в одному з найближчих барів.
Місце проведення конференції:
ЦЕХАБ (Цитрус), Дніпро, вул Яворницького, 58.
Сайт конференції: https://conf.marketing.dp.ua/
Організатор конференціх – Школа Інтернет Маркетингу: https://marketingonline.com.ua/