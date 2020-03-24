25 квітня 2020 року відбудеться 4-а конференція з інтернет-маркетингу - Dnipro Marketing Conference - DMC 2020.

В одному місці ми зберемо ТОП спікерів з Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та Запоріжжя в сфері Інтернет-маркетингу, SEO-оптимізації, контекстної реклами і соціальних мереж.

Спікери конференції DMC 3.0:

Павлов Максим, Onpage, Школа Інтернет Маркетингу;

Андрій Длигач, Advanter Group;

Юрій Гладкий, Grape;

Стас Стояцький, NGN.agency;

Євген Мокін, Median ads;

Володимир Курій, TripMyDream;

Олександр Рись, SendPulse;

Наталія Устименко, eSputnik;

Катерина Потапова, Школа Інтернет Маркетингу;

Артем Рудий, Cool Heads.

Вартість квитків від 700 грн, реєстрація на сайті: https://conf.marketing.dp.ua/

У вартість квитка входять: кава-брейки, відеозаписи доповідей.

Програма конференції складається з трьох тематичних блоків:

Маркетинг

Стратегія

Реклама

Після кожного блоку будуть перерви для нетворкінгу і спілкування, після завершення конференції – афтепаті в одному з найближчих барів.

Місце проведення конференції:

ЦЕХАБ (Цитрус), Дніпро, вул Яворницького, 58.

Сайт конференції: https://conf.marketing.dp.ua/

Організатор конференціх – Школа Інтернет Маркетингу: https://marketingonline.com.ua/