Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі: це міжнародне свято Організації Об’єднаних Націй, яке було започатковане у 2007 році та відзначається 25 березня щороку. День вшановує і згадує тих, хто постраждав і помер внаслідок трансатлантичної торгівлі рабами, яку назвали “найгіршим порушенням прав людини в історії”, у якій за 400 років стали жертвами понад 15 мільйонів чоловіків, жінок та дітей.
Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти: відзначається ООН щорічно 25 березня. Саме цього дня – річниця викрадення Алека Коллетта, колишнього журналіста, який працював у Близькосхідному агентстві ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) коли його викрав озброєний бойовик у 1985 році. Його тіло було знайдено в долині Бекаа, Ліван, у 2009 році.
День талантів в Європейському союзі (EU Talent Day): це святкування Європейським Союзом дня народження Бели Бартока, відомого угорського композитора, піаніста та музикознавця-фольклориста у Європі та за її межами. Перший Європейський TalentDay відбувся 9 квітня 2011 року.
Міжнародний день прокрастинації: прокрастинація – психологічний термін, що окреслює схильність людини відкладати неприємні завдання на потім, тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. Прокрастинатори — люди, схильні відтерміновувати виконання завдань, перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, без плану, або лише під натхненням чи за настання дедлайну.
Міжнародний День ненароджених дітей: встановлений Папою Іоанном Павлом II. Співпадає з католицьким Святом Благовіщення. Цей день відзначається як день протидії абортам. У 1993 році першою країною, яка відзначила цей день, став Сальвадор. Після цього багато країн стали відзначати свій власний День пам’яті ненародженої дитини.
Міжнародний День вафель: вафлі — це тонкі, дуже пористі, а тому легкі борошняні кондитерські вироби, випечені з рідкого тіста; мають форму тонких листів або фігур із візерунчастою поверхнею. Слово “вафля” запозичене від німецького Waffel і первинно означало “стільник”, оскільки форма для випічки вафель була схожа на бджолині стільники.
В Україні сьогодні відзначають:
День Служби безпеки України – 25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон „Про службу безпеки України”. Цей день з 2001 року згідно з Указом президента № 193/2001 відзначається як День служби безпеки України (СБУ). Головними напрямками діяльності нової української спецслужби є розвідка і контррозвідка. Служба безпеки України здійснює велику роботу у боротьбі з тероризмом і наркобізнесом, нелегальною міграцією. Для успішного проведення таких операції налагоджені контакти з Інтерполом, закордонними правоохоронними органами.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- США – Національний День медалі пошани
- Словаччина – День боротьби за права людини
- Греція – День незалежності
- Словенія – День матері
Цього дня у світі:
- 1306 — Роберт Брюс коронований монархом Шотландії.
- 1596 — битва між українськими повстанцями Северина Наливайка і військом польського гетьмана Жолкевського в урочищі Гострий Камінь.
- 1655 — Християн Гюйгенс відкрив супутник Сатурна Титан.
- 1668 — відбулися перші в Америці кінські перегони
- 1807 — британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про заборону работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act). З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу, переводу або бартеру, вважалась незаконною
- 1807 — почались регулярні перевезення по залізниці Свонсі та Мамблза (Велика Британія). Вона стала першою залізницею з регулярними пасажирськими перевезеннями.
- 1821 — спалахнуло повстання греків проти османського панування під проводом Олександра Іпсіланті.
- 1848 — Весна народів: у Відні опубліковано проєкт Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа
- 1857 — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.
- 1857 — парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.
- 1872 — випущена перша в Росії поштова картка.
- 1876 — провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі.
- 1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.
- 1917 — вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.
- 1917 — у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.
- 1918 — проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.
- 1940 — югославський принц Павло Карагеоргієвич підписав угоду про взаємодопомогу з Італією та Німеччиною.
- 1949 — почалась масова депортація до ста тисяч жителів балтійських республік до Сибіру.
- 1957 — Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.
- 1977 — Елвіс Костелло випустив дебютний сингл “Less Than Zero”.
- 1983 — На телепрограмі (“Motown 25: Yesterday, Today, Forever”), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою “Місячна Хода”.
- 1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см.
- 1992 — Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”, яким було визначено основні завдання для української спецслужби.
- 1993 — створене центральне бюро Інтерполу України.
- 2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав
- 2013 — в центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції на демонстрацію вийшли близько 300 000 осіб
Яке сьогодні церковне свято:
25 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Народився у Константинополі у знатній візантійській родині, його батько був префектом Егейських островів. Осиротів у ранньому віці, тому за його освітою почав стежити Візантійський імператор Костянтин V Копронім. Незабаром після одруження з аристократичною жінкою, з якою жив у чистоті, став ченцем.
Прикмети:
- По-справжньому весняна погода, значить влітку буде багато дощів.
- Іній на деревах — до дощового червня.
- Густий туман на вулиці — чекайте на хороший урожай конопель, льону та вівса.
- Падає дощ — невдовзі прийде потепління.
- На річках затримується крига — на тепле літо можете не чекати.
Традиції:
- У цей день вимітали з дому сміття, вхід кропили святою водою, а в кожен кут клали по монетці – щоб був достаток.
- Прийнято було 25 березня пекти круглий пиріг – щоб у стосунках в сім’ї не було гострих кутів.
- Також сьогодні розсипали зерно для птахів – вважалося, що коли птахи його клюють і відлітають, то забирають з собою все погане.
Іменини сьогодні святкують:
Феофан, Григорій, Симеон, Семен, Арон.
- За даними синоптиків у суботу, 25 березня, у низці областей випадуть дощі. Місцями – з грозами.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 24 березня.