25 березня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти, День талантів в Європейському союзі (EU Talent Day, Міжнародний день прокрастинації, Міжнародний День ненароджених дітей та Міжнародний День вафель. В Україні сьогодні - День СБУ. Християни цього дня вшановують преподобного Феофана Сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі: це міжнародне свято Організації Об’єднаних Націй, яке було започатковане у 2007 році та відзначається 25 березня щороку. День вшановує і згадує тих, хто постраждав і помер внаслідок трансатлантичної торгівлі рабами, яку назвали “найгіршим порушенням прав людини в історії”, у якій за 400 років стали жертвами понад 15 мільйонів чоловіків, жінок та дітей.

Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти: відзначається ООН щорічно 25 березня. Саме цього дня – річниця викрадення Алека Коллетта, колишнього журналіста, який працював у Близькосхідному агентстві ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) коли його викрав озброєний бойовик у 1985 році. Його тіло було знайдено в долині Бекаа, Ліван, у 2009 році.

День талантів в Європейському союзі (EU Talent Day): це святкування Європейським Союзом дня народження Бели Бартока, відомого угорського композитора, піаніста та музикознавця-фольклориста у Європі та за її межами. Перший Європейський TalentDay відбувся 9 квітня 2011 року.

Міжнародний день прокрастинації: прокрастинація – психологічний термін, що окреслює схильність людини відкладати неприємні завдання на потім, тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. Прокрастинатори — люди, схильні відтерміновувати виконання завдань, перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, без плану, або лише під натхненням чи за настання дедлайну.

Міжнародний День ненароджених дітей: встановлений Папою Іоанном Павлом II. Співпадає з католицьким Святом Благовіщення. Цей день відзначається як день протидії абортам. У 1993 році першою країною, яка відзначила цей день, став Сальвадор. Після цього багато країн стали відзначати свій власний День пам’яті ненародженої дитини.

Міжнародний День вафель: вафлі — це тонкі, дуже пористі, а тому легкі борошняні кондитерські вироби, випечені з рідкого тіста; мають форму тонких листів або фігур із візерунчастою поверхнею. Слово “вафля” запозичене від німецького Waffel і первинно означало “стільник”, оскільки форма для випічки вафель була схожа на бджолині стільники.

В Україні сьогодні відзначають:

День Служби безпеки України – 25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон „Про службу безпеки України”. Цей день з 2001 року згідно з Указом президента № 193/2001 відзначається як День служби безпеки України (СБУ). Головними напрямками діяльності нової української спецслужби є розвідка і контррозвідка. Служба безпеки України здійснює велику роботу у боротьбі з тероризмом і наркобізнесом, нелегальною міграцією. Для успішного проведення таких операції налагоджені контакти з Інтерполом, закордонними правоохоронними органами.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США – Національний День медалі пошани

Словаччина – День боротьби за права людини

Греція – День незалежності

Словенія – День матері

Цього дня у світі:

1306 — Роберт Брюс коронований монархом Шотландії.

1596 — битва між українськими повстанцями Северина Наливайка і військом польського гетьмана Жолкевського в урочищі Гострий Камінь.

1655 — Християн Гюйгенс відкрив супутник Сатурна Титан.

1668 — відбулися перші в Америці кінські перегони

1807 — британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про заборону работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act). З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу, переводу або бартеру, вважалась незаконною

1807 — почались регулярні перевезення по залізниці Свонсі та Мамблза (Велика Британія). Вона стала першою залізницею з регулярними пасажирськими перевезеннями.

1821 — спалахнуло повстання греків проти османського панування під проводом Олександра Іпсіланті.

1848 — Весна народів: у Відні опубліковано проєкт Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа

1857 — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.

1857 — парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.

1872 — випущена перша в Росії поштова картка.

1876 — провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі.

1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.

1917 — вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.

1917 — у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.

1918 — проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.

1940 — югославський принц Павло Карагеоргієвич підписав угоду про взаємодопомогу з Італією та Німеччиною.

1949 — почалась масова депортація до ста тисяч жителів балтійських республік до Сибіру.

1957 — Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.

1977 — Елвіс Костелло випустив дебютний сингл “Less Than Zero”.

1983 — На телепрограмі (“Motown 25: Yesterday, Today, Forever”), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою “Місячна Хода”.

1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см.

1992 — Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”, яким було визначено основні завдання для української спецслужби.

1993 — створене центральне бюро Інтерполу України.

2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав

2013 — в центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції на демонстрацію вийшли близько 300 000 осіб

Яке сьогодні церковне свято:

25 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Народився у Константинополі у знатній візантійській родині, його батько був префектом Егейських островів. Осиротів у ранньому віці, тому за його освітою почав стежити Візантійський імператор Костянтин V Копронім. Незабаром після одруження з аристократичною жінкою, з якою жив у чистоті, став ченцем.

Прикмети:

По-справжньому весняна погода, значить влітку буде багато дощів.

Іній на деревах — до дощового червня.

Густий туман на вулиці — чекайте на хороший урожай конопель, льону та вівса.

Падає дощ — невдовзі прийде потепління.

На річках затримується крига — на тепле літо можете не чекати.

Традиції:

У цей день вимітали з дому сміття, вхід кропили святою водою, а в кожен кут клали по монетці – щоб був достаток.

Прийнято було 25 березня пекти круглий пиріг – щоб у стосунках в сім’ї не було гострих кутів.

Також сьогодні розсипали зерно для птахів – вважалося, що коли птахи його клюють і відлітають, то забирають з собою все погане.

Іменини сьогодні святкують:

Феофан, Григорій, Симеон, Семен, Арон.