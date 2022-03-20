Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. ЗСУ продовжують ефективно давати відсіч російським окупантам. Цієї доби ворог зосередив зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні підрозділів закордонних найманців до прикордонних в Україною регіонів. Активних наступальних дій ворог не проводив. Також супротивнику довелося вирішувати проблеми з логістикою.

Відомо, що окупанти продовжують штучно створювати гуманітарну кризу в тимчасово зайнятих ними районах. Також окупанти встановлюють жорсткий адміністративно-поліцейський режим в районах, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

Вчора до Херсонської області з Дніпропетровщини вирушили 14 вантажівок з гуманітарним вантажем, проте окупанти свідомо не пустили їх до місця призначення. У такий спосіб, переконані у Генштабі, ворог намагаться змусити місцеве населення до колаборації.

Деякі підрозділи ворога вщент розбиті. Так, стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку живим залився лише один військовий, який перебуває у шпиталі. Російські окупаційні війська продовжують проводити мобілізацію на тимчасово окупованій території Донецької області для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік мобілізованих на окупованій частини Донеччини окупанти підняли до 65-ти років. В Генштабі ЗСУ наголошують, що такі дії окупанти можуть провести і на тимчасово окупованій території Луганської області. Таке припущення грунтується на тому, що з зони дії 2-го армійського корпусу до Луганська, Сорокіного та Довжанського щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдатів.

Ворог продовжує порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Постійно фіксуються випадки використання форми ЗСУ російськими диверсантами при проведенні дискредитаційних акцій. Проте, Сили оборони України ефективно борються з усіма формуваннями ворога, наголошують у Генеральному штабі ЗСУ