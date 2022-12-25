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Різдво є одним з двох найважливіших християнських свят – у цей день святкується народження Ісуса Христа в місті Віфлеєм.

Мати Діва Марія та її чоловік Йосип опинилися там, бо йшли на перепис населення. Для Марії подорож до Віфлеєма була нелегкою, адже вона мала скоро народити дитину. Коли настала ніч, пару ніхто не впустив до себе, тому вони лишилися ночувати у хліві для худоби. Вночі у Марії почалися пологи. Так і народився Син Божий Ісус. Марія сповила його і поклала в ясла.

Над хлівом засяяла зірка – і саме вона вказала шлях до Сина Божого. Саме так його знайшли мудреці, які принесли маленькому Христу дари: ладан, золото та смирну.

У ніч, коли народився Ісус, пастухи вартували свої отари на полях неподалік Віфлеєма. Їм з’явився ангел і повідомив, що “Спаситель, Ісус Христос, народився у Віфлеємі”. Янгол сказав, що вони знайдуть його лежачим у яслах.

Серед тварин, пастухів, мудреців і ангелів зазвичай зображують народження Ісуса Христа.

Різдво вважається світлою порою народження надії – саме тому це свято відіграє особливо важливу роль у непрості часи. Наприклад, воїни УПА особливо шанували Різдво. Провідники УПА в такі дні намагалося при нагоді прилаштувати незначні подарунки для вояків. Це могли бути тютюн, сушені фрукти, сорочки, рукавиці, шкарпетки тощо.

Так виглядали різдвяні листівки повстанців:

Традиції збереглися. Цього року, який виявився найскладнішим для нашої держави з часів незалежності, на українських вітальних листівках головними героями, окрім релігійних символів і постатей, стали українські Захисники.

Цьогоріч Україна наймасовіше з часів Незалежності почала святкувати Різдво 25 грудня, за новим стилем. І ЗСУ – не виняток.

“Христос народився! Українські вояки святкують”, – повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.