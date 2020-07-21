25 липня в Україні відбудеться масштабна маркетингова конференція, де найкращі маркетологи країни розкажуть про дієві стратегії та інструменти, які будуть актуальні у найближчому майбутньому.

Дізнайтеся як поєднати креатив, емоції та аналітичний підхід для створення власної проривної маркетингової стратегії.

Від БРЕНДУ та комунікаційної стратегії, до influence маркетингу в TikTok та інструментів performance реклами в соцмережах.

Вас чекають лише реальні кейси, робочі інструменти та актуальні тренди. Все, що дозволить вам вивести навички маркетингу на новий рівень.

Дізнайтеся як системний підхід та стратегічне мислення дозволяють вирішувати бізнес задачі, збільшувати LTV, ROI та прибуток.

Якщо ви займаєтеся маркетингом для власного бізнесу, працюєте у сфері маркетингу або просто хочете збудувати кар’єру у цій сфері – MUST VISIT.

Встигніть зареєструватися на кращих умовах.