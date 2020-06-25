У четвер, 25 червня, в Україні відзначають День працівника митної служби. У світі прийнято відзначати Міжнародний день моряка.

#Букви зібрали цікаві факти про ці та інші події 25 червня.

У Словенії сьогодні День державності, в США – Національний день сома, на Філіппінах – День висадки дерев, а в Хорватії – День державності. Також сьогодні два міжнародних свята – День моряка і День вітіліго.

День митника в Україні

Це свято відзначають представники спеціальності вперше. Раніше, після прийняття Верховною Радою Закону про митну справу в 1991 році, він називався День митної служби України.

Це національне професійне свято, всіх працівників митної служби, який відзначається в Україні щорічно 25 червня.

“День митної служби” отримав статус офіційного державного професійного свята в 1992 році незабаром після розпаду СРСР. 22 червня 1992 року перший президент України Леонід Кравчук підписав Указ N 353 “Про День митної служби України”, який наказував відзначати це свято щорічно 25 червня.

У президентському указі Леоніда Кравчука, зокрема, йшлося про те, що це свято вводиться: “враховуючи важливу роль митної служби в забезпеченні єдності і цілісності митної території України, розширенні та зміцненні зовнішньоекономічних зв’язків із зарубіжними країнами”.

У цей день, за традицією, керівництво країни і вищі чини митної служби вітають своїх підлеглих з професійним святом.

Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer)

Це свято було засновано під егідою ООН в 2010 році і щорічно святкується представниками професії.

За статистикою, близько 80% світової торгівлі здійснюється за допомогою моряків торгового флоту. У всьому світі понад півтора мільйона людей пов’язали свою професію з морською стихією. Українців серед них близько 70 тисяч, вони на шостому місці за чисельністю серед моряків, що працюють на глобальному ринку.

Рішення про святкування Дня моряка було прийнято в 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації ІМО (International Maritime Organization, IMO), що входять в ООН, підписали на конференції в Манілі резолюцію №19, яка послужила підставою установи цієї міжнародної дати.

У резолюції підкреслювалося, що спеціальний день для людей всіх морських професій необхідний, тому що внесок моряків в справу міжнародної торгівлі, світової економіки і в розвиток громадянського суспільства в цілому є неоціненним.

Варто зазначити, що це свято присвячено саме морякам торгового флоту.

Щорічно свято присвячене певній темі.

Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day)

Цей день відзначається з метою звернути увагу на проблеми людей з цим захворюванням шкіри.

Вітіліго відбувається в 1-2% світового населення світу; втрата кольору в шкірі створення різноманітних візерунків на шкірі від втрати пігменту. Вітіліго часто називають захворюванням, а не розладом.

Ідея Всесвітнього дня Вітіліго була від Стіва Харагейдона. Він – засновник мережі Вітіліго друзів. Пізніше традиції свята допрацював інший його колега. Разом вони стверджують, що цей день створений, щоб розширити обізнаність населення планети про вітіліго.

Перший Всесвітній день Вітіліго відзначили в 2011 році, в пам’ять про музиканта Майкла Джексона, у якого також був цей розлад.

Багато пацієнтів з вітіліго стикаються із соціальною стигматизацією, зневагою і дискримінацією, особливо в африканських країнах. Наприклад, балерину Мікаелу ДеПрінс через вітіліго в ранньому дитинстві висміювали як “дитя диявола”.

Перше святкування відбулося 25 червня 2011 року. Головний захід відбувся в Лагосі, Нігерія. Через рік Дослідницький фонд вітіліго приєднався до команди організаторів і запустив свій сайт 25june.org.

Найвідоміша фотомодель з вітіліго, для якої розлад став її “фішкою” – Вінні Харлоу (Канада).

Православні свята 25 червня

Згідно з церковним календарем, 25 червня згадують про преподобного Онуфрія Великого і преподобного Петра Афонського. У давнину до Онуфрія закінчували перший покіс сіна. Українські селяни говорили: “Онуфрій – сонце підіпри”, а ще: “Сонце – на зиму, а літо – на спеку”. Хоча дні потроху починали і зменшуватися, проте сонце ставало все гарячіше і гарячіше, починалася сама спекотна частина літа. На Онуфрія вже починали косити ранній ячмінь – перший з ярих культур. Замовкають і пташині трелі, тому говорили: “На Онуфрія соловей ячмінним колосом вдавився”. Примічали: на Онуфрія рясні роси – до хорошого урожаю.

Народні прикмети на Онуфрія і Петра Сонцеворота: що не можна робити

Рясні роси – на хороший урожай.

Дощ хліба прибиває, а сонце піднімає.

Якщо хмари здаються злегка білими – чекай граду.

Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків – до дощового року.

Гуси і качки на річці часто пірнають і б’ють крилами по воді – скоро прийде гроза.

Що не можна робити:

Не варто лягати в ніч на Петра Сонцеворота раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.

Не рекомендується носити темний одяг, а то сонце “образиться” і напустить на землю величезне число опадів і вітер.

Вагітним жінкам забороняється дозволяти гладити свій живіт, бо дитина народиться дуже довірливим, а це може сильно нашкодити в житті.

Не дозволяйте в день Петра Сонцеворота малюкам спати на чужих подушках, а то їх стануть мучити нічні кошмари.

25 червня: цей день в історії

1178 – п’ятеро Кентерберійських ченців спостерігали вибух на Місяці. Припускають, що це було зіткнення метеора з Місяцем.

1498 – в Китаї винайдена зубна щітка.

1530 – зі схвалення Мартіна Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства.

1570 – важливою віхою опричнини стала показова страта на Червоній площі: за звинуваченням у зраді на страту було виведено 300 чоловік. Прямо на ешафоті цар Іван Грозний помилував 184 особи, 116 велів замучити.

1580 – опублікована “Книга згоди”, в якій були викладені основи лютеранства.

1783 – французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє (Antoine Laurent de Lavoisier) повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню, а ще через два роки разом з військовим інженером Жаном Менье (Jean Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place) синтезував з них воду.

1857 – вийшов у світ збірник віршів французького поета Шарля Бодлера “Квіти зла”.

1940 – на острові Принца Едуарда (Канада) прийнятий “сухий закон”.

1941 – в США президент Рузвельт створив Комісію з найму на роботу без дискримінації для розслідування підозрілих випадків відмови в наданні роботи за ознакою кольору шкіри, національності, раси чи політичних переконань. Це було зроблено для того, щоб запобігти масовому марш на Вашингтон чорношкірих американців, незадоволених проявами дискримінації в компаніях, що виконують урядові замовлення.

1978 – цей день вважається “Днем народження” Райдужного прапора (як символу світового ЛГБТ-руху).

1998 – офіційно вийшла операційна система Windows 98.

2009 – влада КНР звинуватили Google в поширенні порнографії і закрили до нього доступ.

Іменинники 25 червня

1852 – Антоніо Гауді, іспанський архітектор, автор безлічі нестандартних будівель в Барселоні.

1894 – Герман Оберт, німецький вчений і інженер, один з основоположників сучасної ракетної техніки.

1903 – Джордж Оруелл, англійський письменник і публіцист, автор роману “1984”.

Привітання з днем ​​янгола в цей день приймають Доротея, Люція, Вільгельм, Андрій, Анна, Арсеній, Вассіан, Єфросинія, Іван, Іона, Іраклемон, Онуфрій, Петро, ​​Степан (Стефан), Феофіл.