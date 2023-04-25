25 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби проти малярії: це міжнародне вшанування, яке відзначається щороку 25 квітня та визнає глобальні зусилля щодо боротьби з малярією. У всьому світі 3,3 мільярда людей у 106 країнах схильні до ризику малярії. Згідно з останньою Світовою доповіддю про малярію, загальний підсумок малярії досяг у 2015 році 429 000 смертей від малярії та 212 мільйонів нових випадків захворювання.
Всесвітній день пінгвінів: дату святкування обрали на честь початку міграції цих птахів на північ з метою продовження роду. Головна мета свята полягає в привернені уваги людства до важливості збереження пінгвінів як тваринного виду, наголошені на загрозі їх зникнення, яка багато в чому спричинена людською діяльністю.
Міжнародний день делегата: свято було започатковане ООН 2015 року. Дату святкування обрали невипадково, адже цього дня 1945 року відбулася вирішальна та найчисельніша конференція з метою створення Організації Об’єднаних Націй.
Міжнародний день ДНК: дату святкування обрали на честь публікування в британському журналі Nature інформації про відкриття макромолекули ДНК (відбулося це 1953 року). Вперше його відзначили у 2003 році.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Австралія, Нова Зеландія, Науру, Соломонові Острови, Тонга, Самоа – день АНЗАК
- Єгипет – день звільнення Синайського півострова
- Італія та Португалія – День звільнення
- Італія – День Венеції
- Німеччина – день дерева
- Есватіні – день Прапора
- Австрія – Віденський день доньки
- Північна Корея – День Корейської Народної Армії
- Казахстан – День футболу
- Бельгія – День пам’яті абата монастиря лобі – Ерміна
- Польща – День працівників в’язничної охорони
Цього дня у світі:
- 4241 до н.е. — в Стародавньому Єгипті почали використовувати календар з роком у 365 днів
- 1154 — мусульманські війська Нур ад-Діна взяли Дамаск
- 1185 — війська опозиції розгромили імператорську армію в битві при Данноура (Японія). 7-річний імператор Антоку намагався втекти з поля бою, але втопився в морі через важкий меч, символ імператорської влади
- 1498 — в Ризі засновано “Братство чорноголових”, яке відігравало помітну роль в житті міста. Його членами могли бути виключно неодружені німецькі купці. Раніше своїм покровителем вони вважали святого Георгія, але потім змінили на святого Маврикія, котрий був чорношкірим. Звідси і назва членів Братства.
- 1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу; — Вальдземюллер надрукував тисячу примірників карт світу з назвою “Америка” поверх нового континенту
- 1547 — найбільшою пожежею спалена Москва
- 1607 — під час вісімдесятирічної війни голландський флот знищив іспанську ескадру, що стояла на якорі в битві при Гібралтарі. В ході бою загинув голландський адмірал Якоб ван Хеемскерк
- 1626 — в ході Тридцятилітньої війни відбулась битва під Дессау. Генерал Альбрехт Валленштейн, командувач армією імператора Фердинанда II, розбив данське військо під керівництвом графа Ернста фон Мансфельда
- 1644 — селянська повстанська армія під керівництвом Лі Цзичена практично без бою увійшла в Пекін, столицю імперії Мін. Незадовго перед цим імператор Чжу Юцзянь покінчив життя самогубством — він став останнім з династії Мін
- 1660 — установчі збори вирішили повернути англійський престол Стюартам
- 1707 — в ході війни за іспанський спадок, біля містечка Алманса французько-іспанська армія під проводом герцога Бервіка розгромила португальсько-англійсько-голландські війська графа Голуея. Як результат, більша частина східної Іспанії перейшла до рук Бурбонів
- 1719 — вихід в Лондоні першого видання роману Данієля Дефо “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо”
- 1741 — коронація російської імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфиру і корону
- 1781 — в ході війни за незалежність США британські війська захопили Пітерсбург (Вірджинія, США)
- 1783 — в Анноне (Франція) брати Монгольф’є запустили першу повітряну кулю з вантажем, який дорівнював вазі дорослої людини, куля об’ємом у 800 м³ піднялась на 400 метрів.
- 1792 — у Франції на Гревській площі в Парижі вперше спорудили і використали для публічної страти гільйотину (тоді вона називалася Лузеттою). Першою жертвою був “розбійник з великої дороги” Ніколя Жак Пелетьє.
- 1792 — ввечері того дня військовий інженер і композитор Клод Жозеф Руже де Ліль написав музику і текст знаменитого маршу Марсельєза. Згодом Конвент затвердив цю пісню, як гімн революційної Франції.
- 1816 — Джордж Байрон, що переслідувався на батьківщині брудними плітками, назавжди залишив Велику Британію.
- 1823 — у Вільно (Литва) за наказом генерал-губернатора Римського-Корсакова знищувалось масонське майно: в присутності поліції спалено підсвічники, зірки, черепи та інші ритуальні предмети і декорації
- 1826 — у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння
- 1831 — зустрічний бій авангардів польської і російської армій біля містечка Куфлев в ході Листопадового повстання в Польщі
- 1839 — вступ британської армії в Кандагар
- 1859 — в Порт-Саїді розпочалось будівництво Суецького каналу під керівництвом французького інженера і дипломата Фердинанда де Лессепса
- 1861 — Громадянська війна в США: союзна армія (північні) прибула до Вашингтона, округ Колумбія
- 1862 — війська союзної армії захопили одне з важливих міст півдня США — Новий Орлеан
- 1867 — місто Токіо вперше відкрите для іноземної торгівлі
- 1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери
- 1915 — розпочалась десантна операція британських і союзних військ на Галліполійський півострів. Турецькі війська були заскочені зненацька
- 1918 — війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму
- 1920 — з наступу об’єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна
- 1926 — у Мілані відбулася прем’єра останньої опери Дж. Пучіні “Турандот”.
- 1926 — відбувся дебют першої машини Алф’єро Мазераті — “Тіро 26”, за кермом якої сидів сам конструктор. Він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія)
- 1935 — Шерман Гіффорд та Томас Міллер, президент і віце-президент “American Telephone Company”, сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного, здійснили першу навколоземну телефонну розмову — сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон
- 1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах
- 1941 — Гітлер наказав почати операцію “Меркурій” (захоплення Криту)
- 1942 — американські війська висадились у Новій Каледонії
- 1942 — спадкоємиця британського престолу (теперішня королева) Єлизавета провела день на призовній ділянці, реєструючи добровольців на фронт
- 1943 – радянська авіація потопила три транспортних німецьких судна в Баренцевому морі
- 1943 — командувач 5-ї армії Китаю Сунь Тень-інь перебіг на бік японців
- 1944 — американський генерал Джордж Паттон заявив, що доля Великої Британії і США — “правити світом”
- 1945 — почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН
- 1945 — біля Торгау на ріці Ельба відбулася зустріч радянських і американських військ
- 1945 — війська союзників звільнили в’язнів концтаборів Маутхаузен та Равенсбрюк
- 1950 — канадські провінції підписали угоду про будівництво Трансканадського шосе
- 1953 — публікація в журналі “Nature” статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК
- 1953 — утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТУ ППО)
- 1954 — американський науково-дослідний центр компанії “Bell telephone” оголосив про створення сонячних батарей
- 1956 — у СРСР скасовано закон, який карав в’язницею за прогули, введений в 1940 році
- 1956 — відбувся перший політ прототипу гвинтокрилого літального апарату — машини Bensen I-8i “Girobot”
- 1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд)
- 1970 — в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії “Космос” з використанням однієї ракети-носія
- 1973 — сингл “Little Willy” групи The Sweet став “золотим”. Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах — “Ballroom Blitz”, “Fox on the Run”, “Action” і “Love is Like Oxygen”
- 1974 — перемога “Революції гвоздик” в Португалії
- 1976 — відбулися перші єдині вибори у В’єтнамі.
- 1980 — Boeing 727 британської авіакомпанії “Dan Air Services” зі 146-ма пасажирами на борту розбився під час заходу на посадку в поганих метеоумовах біля аеропорту Тенерифе (Канарські острови). Всі пасажири і члени екіпажу загинули
- 1981 — гітарист Денні Лейн вийшов зі складу групи Пола Маккартні “The Wings”
- 1981 — понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактору на атомній електростанції Цуруґа в Японії
- 1982 — в ході аргентино-британської війни за Фолкленди, британські командос десантувались на узбережжя о. Південна Джорджія і несподівано для супротивника захопили всі укріплені позиції на острові
- 1982 — ізраїльські війська відступили з Синайського півострова
- 1983 — американський космічний зонд “Pioneer-10” перетнув орбіту Плутону.
- 1990 — екіпаж космічного човника “Discovery”, що стартував напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивів на орбіту космічний телескоп Габбл, давно очікувану космічну обсерваторію
- 1990 — за результатами виборів Віолетта Барріос де Чаморро стала президентом Нікарагуа на наступні шість років — одинадцятирічному прокомуністичному правлінню сандіністів у країні прийшов кінець
- 1993 — за результатами всенародного референдуму в Росії більшість населення підтримала політику Єльцина (за — 58,7 %), але відкинула його пропозицію про розпуск Верховної Ради РФ
- 1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення
- 1997 — через помилку програмістів у Флориді, світова мережа Інтернет зазнала найбільшого збою в історії
- 1997 — Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї
- 2000 — Верховний суд США постановив, що девіз штату Огайо “з Богом все стає можливим” є неконституційним
- 2000 — Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.
- 2000 — в центрі Белграду застрелили директора югославської національної авіакомпанії Жика Петровіча, близького соратника президента Югославії Слободана Милошевича
- 2001 — Верховний суд РФ дозволив анонімні доноси
- 2005 — уряди Болгарії і Румунії підписали угоду про згоду на вступ до ЄС
- 2005 — 107 осіб загинуло в залізничній аварії в Амагасакі, Японія.
- 2008 — у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму “Радіофобія” іспанського режисера Хуліо Сото
- 2008 — президент Венесуели Уго Чавес пообіцяв “поховати” США в XXI столітті, у зв’язку з несанкційованим проходом вздовж венесуельських берегів американського авіаносця “Джордж Вашингтон”
Яке сьогодні церковне свято:
25 квітня в церковному календарі – день пам’яті Василя Сповідника. Він жив в VIII столітті і був єпископом в місті Парія, коли імператорський престол займав Лев Ісаврі. Відомий був як затятий захисник християнства, прославився добрими і благочестивими ділами.
Прикмети:
- 25 квітня дощ, то і початок травня таким буде
- Сухий день після холодного ранку — на посушливе літо
- У березі багато соку — до великої кількості дощів влітку
- Світить сонце, але йде дощ — буде багатий врожай
Традиції:
- Бажано в цю дату перестелити ліжко, тому що існує повір’я, що спати на несвіжих простинях до хвороби.
- Особливо уважно селяни 25 квітня ставилися до худоби. Доглядаючи за нею, вірили, що так впускають талан до свого дому.
Іменини сьогодні святкують:
Давид, Василь, Іван, Ярослав, Ісаак.
- За даними синоптиків у вівторок, 25 квітня, у деяких областях очікуються дощі, місцями з грозами.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 24 квітня.