25 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

25 квітня відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день делегата та Міжнародний день ДНК. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті Василя Сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби проти малярії: це міжнародне вшанування, яке відзначається щороку 25 квітня та визнає глобальні зусилля щодо боротьби з малярією. У всьому світі 3,3 мільярда людей у 106 країнах схильні до ризику малярії. Згідно з останньою Світовою доповіддю про малярію, загальний підсумок малярії досяг у 2015 році 429 000 смертей від малярії та 212 мільйонів нових випадків захворювання.

Всесвітній день пінгвінів: дату святкування обрали на честь початку міграції цих птахів на північ з метою продовження роду. Головна мета свята полягає в привернені уваги людства до важливості збереження пінгвінів як тваринного виду, наголошені на загрозі їх зникнення, яка багато в чому спричинена людською діяльністю.

Міжнародний день делегата: свято було започатковане ООН 2015 року. Дату святкування обрали невипадково, адже цього дня 1945 року відбулася вирішальна та найчисельніша конференція з метою створення Організації Об’єднаних Націй.

Міжнародний день ДНК: дату святкування обрали на честь публікування в британському журналі Nature інформації про відкриття макромолекули ДНК (відбулося це 1953 року). Вперше його відзначили у 2003 році.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Австралія, Нова Зеландія, Науру, Соломонові Острови, Тонга, Самоа – день АНЗАК

Єгипет – день звільнення Синайського півострова

Італія та Португалія – День звільнення

Італія – День Венеції

Німеччина – день дерева

Есватіні – день Прапора

Австрія – Віденський день доньки

Північна Корея – День Корейської Народної Армії

Казахстан – День футболу

Бельгія – День пам’яті абата монастиря лобі – Ерміна

Польща – День працівників в’язничної охорони

Цього дня у світі:

4241 до н.е. — в Стародавньому Єгипті почали використовувати календар з роком у 365 днів

1154 — мусульманські війська Нур ад-Діна взяли Дамаск

1185 — війська опозиції розгромили імператорську армію в битві при Данноура (Японія). 7-річний імператор Антоку намагався втекти з поля бою, але втопився в морі через важкий меч, символ імператорської влади

1498 — в Ризі засновано “Братство чорноголових”, яке відігравало помітну роль в житті міста. Його членами могли бути виключно неодружені німецькі купці. Раніше своїм покровителем вони вважали святого Георгія, але потім змінили на святого Маврикія, котрий був чорношкірим. Звідси і назва членів Братства.

1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу; — Вальдземюллер надрукував тисячу примірників карт світу з назвою “Америка” поверх нового континенту

1547 — найбільшою пожежею спалена Москва

1607 — під час вісімдесятирічної війни голландський флот знищив іспанську ескадру, що стояла на якорі в битві при Гібралтарі. В ході бою загинув голландський адмірал Якоб ван Хеемскерк

1626 — в ході Тридцятилітньої війни відбулась битва під Дессау. Генерал Альбрехт Валленштейн, командувач армією імператора Фердинанда II, розбив данське військо під керівництвом графа Ернста фон Мансфельда

1644 — селянська повстанська армія під керівництвом Лі Цзичена практично без бою увійшла в Пекін, столицю імперії Мін. Незадовго перед цим імператор Чжу Юцзянь покінчив життя самогубством — він став останнім з династії Мін

1660 — установчі збори вирішили повернути англійський престол Стюартам

1707 — в ході війни за іспанський спадок, біля містечка Алманса французько-іспанська армія під проводом герцога Бервіка розгромила португальсько-англійсько-голландські війська графа Голуея. Як результат, більша частина східної Іспанії перейшла до рук Бурбонів

1719 — вихід в Лондоні першого видання роману Данієля Дефо “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо”

1741 — коронація російської імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфиру і корону

1781 — в ході війни за незалежність США британські війська захопили Пітерсбург (Вірджинія, США)

1783 — в Анноне (Франція) брати Монгольф’є запустили першу повітряну кулю з вантажем, який дорівнював вазі дорослої людини, куля об’ємом у 800 м³ піднялась на 400 метрів.

1792 — у Франції на Гревській площі в Парижі вперше спорудили і використали для публічної страти гільйотину (тоді вона називалася Лузеттою). Першою жертвою був “розбійник з великої дороги” Ніколя Жак Пелетьє.

1792 — ввечері того дня військовий інженер і композитор Клод Жозеф Руже де Ліль написав музику і текст знаменитого маршу Марсельєза. Згодом Конвент затвердив цю пісню, як гімн революційної Франції.

1816 — Джордж Байрон, що переслідувався на батьківщині брудними плітками, назавжди залишив Велику Британію.

1823 — у Вільно (Литва) за наказом генерал-губернатора Римського-Корсакова знищувалось масонське майно: в присутності поліції спалено підсвічники, зірки, черепи та інші ритуальні предмети і декорації

1826 — у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

1831 — зустрічний бій авангардів польської і російської армій біля містечка Куфлев в ході Листопадового повстання в Польщі

1839 — вступ британської армії в Кандагар

1859 — в Порт-Саїді розпочалось будівництво Суецького каналу під керівництвом французького інженера і дипломата Фердинанда де Лессепса

1861 — Громадянська війна в США: союзна армія (північні) прибула до Вашингтона, округ Колумбія

1862 — війська союзної армії захопили одне з важливих міст півдня США — Новий Орлеан

1867 — місто Токіо вперше відкрите для іноземної торгівлі

1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери

1915 — розпочалась десантна операція британських і союзних військ на Галліполійський півострів. Турецькі війська були заскочені зненацька

1918 — війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму

1920 — з наступу об’єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна

1926 — у Мілані відбулася прем’єра останньої опери Дж. Пучіні “Турандот”.

1926 — відбувся дебют першої машини Алф’єро Мазераті — “Тіро 26”, за кермом якої сидів сам конструктор. Він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія)

1935 — Шерман Гіффорд та Томас Міллер, президент і віце-президент “American Telephone Company”, сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного, здійснили першу навколоземну телефонну розмову — сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон

1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах

1941 — Гітлер наказав почати операцію “Меркурій” (захоплення Криту)

1942 — американські війська висадились у Новій Каледонії

1942 — спадкоємиця британського престолу (теперішня королева) Єлизавета провела день на призовній ділянці, реєструючи добровольців на фронт

1943 – радянська авіація потопила три транспортних німецьких судна в Баренцевому морі

1943 — командувач 5-ї армії Китаю Сунь Тень-інь перебіг на бік японців

1944 — американський генерал Джордж Паттон заявив, що доля Великої Британії і США — “правити світом”

1945 — почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН

1945 — біля Торгау на ріці Ельба відбулася зустріч радянських і американських військ

1945 — війська союзників звільнили в’язнів концтаборів Маутхаузен та Равенсбрюк

1950 — канадські провінції підписали угоду про будівництво Трансканадського шосе

1953 — публікація в журналі “Nature” статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК

1953 — утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТУ ППО)

1954 — американський науково-дослідний центр компанії “Bell telephone” оголосив про створення сонячних батарей

1956 — у СРСР скасовано закон, який карав в’язницею за прогули, введений в 1940 році

1956 — відбувся перший політ прототипу гвинтокрилого літального апарату — машини Bensen I-8i “Girobot”

1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд)

1970 — в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії “Космос” з використанням однієї ракети-носія

1973 — сингл “Little Willy” групи The Sweet став “золотим”. Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах — “Ballroom Blitz”, “Fox on the Run”, “Action” і “Love is Like Oxygen”

1974 — перемога “Революції гвоздик” в Португалії

1976 — відбулися перші єдині вибори у В’єтнамі.

1980 — Boeing 727 британської авіакомпанії “Dan Air Services” зі 146-ма пасажирами на борту розбився під час заходу на посадку в поганих метеоумовах біля аеропорту Тенерифе (Канарські острови). Всі пасажири і члени екіпажу загинули

1981 — гітарист Денні Лейн вийшов зі складу групи Пола Маккартні “The Wings”

1981 — понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактору на атомній електростанції Цуруґа в Японії

1982 — в ході аргентино-британської війни за Фолкленди, британські командос десантувались на узбережжя о. Південна Джорджія і несподівано для супротивника захопили всі укріплені позиції на острові

1982 — ізраїльські війська відступили з Синайського півострова

1983 — американський космічний зонд “Pioneer-10” перетнув орбіту Плутону.

1990 — екіпаж космічного човника “Discovery”, що стартував напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивів на орбіту космічний телескоп Габбл, давно очікувану космічну обсерваторію

1990 — за результатами виборів Віолетта Барріос де Чаморро стала президентом Нікарагуа на наступні шість років — одинадцятирічному прокомуністичному правлінню сандіністів у країні прийшов кінець

1993 — за результатами всенародного референдуму в Росії більшість населення підтримала політику Єльцина (за — 58,7 %), але відкинула його пропозицію про розпуск Верховної Ради РФ

1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення

1997 — через помилку програмістів у Флориді, світова мережа Інтернет зазнала найбільшого збою в історії

1997 — Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї

2000 — Верховний суд США постановив, що девіз штату Огайо “з Богом все стає можливим” є неконституційним

2000 — Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.

2000 — в центрі Белграду застрелили директора югославської національної авіакомпанії Жика Петровіча, близького соратника президента Югославії Слободана Милошевича

2001 — Верховний суд РФ дозволив анонімні доноси

2005 — уряди Болгарії і Румунії підписали угоду про згоду на вступ до ЄС

2005 — 107 осіб загинуло в залізничній аварії в Амагасакі, Японія.

2008 — у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму “Радіофобія” іспанського режисера Хуліо Сото

2008 — президент Венесуели Уго Чавес пообіцяв “поховати” США в XXI столітті, у зв’язку з несанкційованим проходом вздовж венесуельських берегів американського авіаносця “Джордж Вашингтон”

Яке сьогодні церковне свято:

25 квітня в церковному календарі – день пам’яті Василя Сповідника. Він жив в VIII столітті і був єпископом в місті Парія, коли імператорський престол займав Лев Ісаврі. Відомий був як затятий захисник християнства, прославився добрими і благочестивими ділами.

Прикмети:

25 квітня дощ, то і початок травня таким буде

Сухий день після холодного ранку — на посушливе літо

У березі багато соку — до великої кількості дощів влітку

Світить сонце, але йде дощ — буде багатий врожай

Традиції:

Бажано в цю дату перестелити ліжко, тому що існує повір’я, що спати на несвіжих простинях до хвороби.

Особливо уважно селяни 25 квітня ставилися до худоби. Доглядаючи за нею, вірили, що так впускають талан до свого дому.

Іменини сьогодні святкують:

Давид, Василь, Іван, Ярослав, Ісаак.