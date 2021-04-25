Сьогодні, 25 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з малярією, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день делегата, Міжнародний день ДНК.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу.

1547 — найбільшою пожежею спалена Москва.

1826 — у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери.

1918 — війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.

1920 — з наступу об’єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна.

1935 — Шерман Гіффорд та Томас Міллер, президент і віце-президент «American Telephone Company», сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного, здійснили першу навколоземну телефонну розмову — сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон

1941 — Гітлер наказав почати операцію “Меркурій” (захоплення Криту).

1953 — публікація в журналі Nature статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК.

1970 — в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії “Космос” з використанням однієї ракети-носія.

1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

1997 – через помилку програмістів у Флориді, світова мережа Інтернет зазнала найбільшого збою в історії.

— Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї.

2001 — Верховний суд РФ дозволив анонімні доноси.

Яке сьогодні церковне свято:

25 квітня православні святкують Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) і вшановують преподобного Василя сповідника.

Прикмети погоди:

Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку будуть родити фрукти.

У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

Якщо в цей день вітер дме сильно, то літо буде вітряним.

У цей день іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.