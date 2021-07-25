В Україні - День зубного техніка, День працівників торгівлі.

Про це розповідають #Букви.

У США – День батьків, День каруселі, День працевлаштування ветеранів, День вина і сиру, в Білорусі – День пожежної служби, День торгівлі, в Таджикистані – День працівників автомобільного транспорту, в Австралії – День дерева, в Домінікані – День батька, в Японії – свято вогню і води “Тендзін мацурі”, в Іспанії – свято святого апостола Якова, День Галісії, в Пуерто-Ріко – День Конституції, в Тунісі – День Республіки, в Ірландії – сходження на святу гору.

Цей день в історії:

326 — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.

1261 — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь.

1547 — Генріх II Валуа коронований королем Франції.

1587 — японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні.

1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.

1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.

1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.

1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.

1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.

1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.

1957 — у Тунісі скасовано монархію.

1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.

1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.

1995 — Сербські війська взяли Жепу в ході Боснійської війни. Падіння Сребрениці і Жепи — одна з найвідоміших подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Одним із наслідків цього конфлікту стала різанина у Сребрениці.

2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.

Яке сьогодні церковне свято:

25 липня в православній церкві шанується пам’ять Прокла та Іларія.

Прикмети погоди:

Гриби з’явилися в лісі – до похолодання.

Якщо вночі немає роси, а в низинах туману не видно, буде негода.

Нічна роса не висохла – до грози.

Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.

Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

Листя на верхівках дерев пожовкли – до ранньої осені.

Іменини відзначають Іван, Андрій, Михаїл, Марія, Антон, Вероніка, Арсеній, Гаврило, Федір.