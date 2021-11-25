Про це повідомляють #Букви.
В США сьогодні святкують День подяки.
Цей день в історії:
1905 — у Лубнах вийшло друком перше число газети “Хлібороб”, першої легальної україномовної газети в підросійській Україні.
1981 — Генеральна Асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову “Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів”.
2003 — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 грн до 205 грн.
2004 — На засіданні Вченої ради Національного університету “Києво-Могилянська академія” з формулюванням “дискредитація іміджу академії” було ухвалено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 25 листопада вшановує пам’ять патріарха Іоанна Милостивого. В цей час закінчувалися весільні тижні.
Прикмети:
- досі не похолодало – весна буде ранньою;
- випав сніг – він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.
Іменини сьогодні у Олександра, Арсакія, Афанасія, Ахії, Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Лева, Матвія, Миколи, Ніла, Степана, Єлизавети та Катерини.