Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Про це повідомляють #Букви.

В США сьогодні святкують День подяки.

Цей день в історії:

1905 — у Лубнах вийшло друком перше число газети “Хлібороб”, першої легальної україномовної газети в підросійській Україні.

1981 — Генеральна Асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову “Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів”.

2003 — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 грн до 205 грн.

2004 — На засіданні Вченої ради Національного університету “Києво-Могилянська академія” з формулюванням “дискредитація іміджу академії” було ухвалено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 25 листопада вшановує пам’ять патріарха Іоанна Милостивого. В цей час закінчувалися весільні тижні.

Прикмети:

досі не похолодало – весна буде ранньою;

випав сніг – він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Іменини сьогодні у Олександра, Арсакія, Афанасія, Ахії, Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Лева, Матвія, Миколи, Ніла, Степана, Єлизавети та Катерини.