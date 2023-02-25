25 лютого відзначають День пістолета. В Україні сьогодні - День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. За церковним календарем згадують чудотворця Олексія Київського.

Про це повідомляють #Букви.

День пістолета – Перший практичний пістолет із револьверним циліндром був винайдений 1831 року Семюелем Кольтом із Хартфорда, штат Коннектикут, і запатентований 25 лютого 1836 року, в рік Техаської революції.

В Україні сьогодні відзначають:

День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України – Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Грузія – День радянської окупації

Домініканська Республіка – День збройних сил

Філіппіни – День народної влади

Угорщина – День пам’яті жертв комуністичних диктатур

Кувейт – Національний день Кувейту

Цього дня у світі:

1570 — папа Пій V видав буллу “Regnans in Excelsis”, в якій піддав анафемі англійську королеву Єлизавету I.

1573 — Іван Федорович заснував друкарню у Львові

1791 — Конгресом затверджений Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом (функціонував до 1811 р.).

1831 — битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830—1831) проти Російської імперії.

1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру

1873 — у Києві російською імперською окупаційною владою створено Південно-Західне відділення Російського географічного товариства

1918 — Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу

1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію

1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс” і “Монреаль Канадієнз”

1947 — Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію.

1956 — на XX з’їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю “Про культ особи та його наслідки”, присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.

1956 — курка знесла найбільше у світі яйце — 454 г (США)

1957 — засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка)

1969 — “Бітлз” почали запис свого останнього альбому “Abbey Road”

1982 — Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах.

1986 — після диктатури Маркоса Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіппінах та у всій Азії.

1994 — теракт у Печері патріархів (Хеврон, Палестина), вчинений ортодоксальним євреєм, забрав життя 29 мусульман. Після того доступ до печери був розділений за релігійною ознакою.

1999 — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію

2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Яке сьогодні церковне свято:

25 лютого в православному календарі це день присвячений пам’яті святителя і чудотворця Олексія Київського.

Виходець із боярського роду, Олексій жив у Чернігівському князівстві і під час народження отримав ім’я Єлевферій. У 12 років хлопчик почав чути голос, який ішов з небес. Він повідомив йому, що в майбутньому той стане ловцем людей. Довго думав хлопець, що це могло означати, але так і не зрозумів.

В юнацькому віці вирішив покинути батьків та вступити до Богоявленського монастиря. Там він прийняв постриг і нове ім’я Олексій. До 40-річного віку він проводив весь свій час у молитвах та чернечих справах. Його дуже любили та поважали. 1354 року він став митрополитом Київської Русі і став ще сильніше служити Церкві.

Коли він зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу, то отримав прізвисько Чудотворець. Помер святий 1378 року.

Прикмети:

Іній на вікнах з ранку 25 лютого – погода зміниться.

Завірюха або туман цілий день – до дощового літа.

Якщо в цей день почав танути сніг, клювання риби буде хорошим.

На нічному небі сяють зірки, це означає, що буде багатий урожай.

Традиції:

У старі часи 25 лютого було заведено виносити на мороз посівні насіння і пряжу для “загартування”. Вважалося, що такий ритуал дозволить зернам дати більше сходів, а заморожування пряжі обіцяло достаток на майбутню Масляну, а речі з таких ниток довше не зношувалися.

У народі 25 лютого називали “рибним днем”. На вечерю було заведено подавати пироги-розтягай з рибною начинкою. Ще в цей день знахарі лікували переляк.

Згідно з повір’ями, в ніч з 24 на 25 лютого кожна людина бачить віщі сни, але їх не можна нікому розповідати, щоб уникнути біди.

Іменини сьогодні святкують:

Олексій, Марія, Євген, Антон, Мелетій.