Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1573 — Іван Федорович заснував друкарню у Львові.
1831 — битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830—1831) проти Російської імперії.
1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.
1918 — Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу.
1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію.
1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс” і “Монреаль Канадієнз”.
1956 — на XX з’їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю “Про культ особи та його наслідки”, присвяченою засудженню культу особи Сталіна.
1957 — засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка).
1969 — “Бітлз” почали запис свого останнього альбому “Abbey Road”.
2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.
Яке сьогодні церковне свято:
25 лютого православні згадують святителя і чудотворця Олексія Київського.
Народні прикмети:
Тумани на Олексіїв день — літо буде дощовим.
Завірюха 25 лютого — прикмета до того, що літо багатим на опади.
Струмки потекли — прикмета до того, що риба буде добре ловиться.
Холодний день — весна настане рано і буде теплою.
Іменини: Євген, Олексій, Антон, Марія, Демид, Ядвіга.