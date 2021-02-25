У цей день в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ та відзначається 150-річний ювілей Лесі Українки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1573 — Іван Федорович заснував друкарню у Львові.

1831 — битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830—1831) проти Російської імперії.

1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.

1918 — Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу.

1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію.

1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс” і “Монреаль Канадієнз”.

1956 — на XX з’їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю “Про культ особи та його наслідки”, присвяченою засудженню культу особи Сталіна.

1957 — засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка).

1969 — “Бітлз” почали запис свого останнього альбому “Abbey Road”.

2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Яке сьогодні церковне свято:

25 лютого православні згадують святителя і чудотворця Олексія Київського.

Народні прикмети:

Тумани на Олексіїв день — літо буде дощовим.

Завірюха 25 лютого — прикмета до того, що літо багатим на опади.

Струмки потекли — прикмета до того, що риба буде добре ловиться.

Холодний день — весна настане рано і буде теплою.

Іменини: Євген, Олексій, Антон, Марія, Демид, Ядвіга.