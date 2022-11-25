25 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, Всесвітній день інформації та День без покупок, За церковним календарем вшановують пам’ять Александрійського патріарха Іоанна Милостивого.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок: Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок у 2000 році й запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.

Всесвітній день інформації: свято заснувала Міжнародна академія інформатизації (член при департаменті інформації ООН) у 1994 році, а вже у 1995 році академія стала Головним Консультантом Соціального та Економічного Рад ООН.

День без покупок: напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада в п’ятницю після Дня подяки в усьому світі відзначається День без покупок (Buy Nothing Day). Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв, переконаний, що “реклама обманює, коли обіцяє, що ми станемо щасливішими, якщо придбаємо більше речей”. Мета цього дня – дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є багато більш цінних і цікавих речей.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Боснія і Герцеговина – Національний день

Суринам – День проголошення Незалежності

Індонезія – День працівників освіти

Цього дня у світі:

1905 — у Лубнах вийшло друком перше число газети “Хлібороб”, першої легальної україномовної газети в підросійській Україні

1981 — Генеральна Асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»

2003 — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴.

2004 — На засіданні Вченої ради Національного університету “Києво-Могилянська академія” з формулюванням “дискредитація іміджу академії” було ухвалено позбавити Л. М. Кравчука звання почесного доктора.

Яке сьогодні церковне свято:

25 листопада, православна церква вшановує пам’ять Александрійського патріарха Іоанна Милостивого, який народився в одному з найдавніших міст Кіпру – Аматусі. Його батьком був Єпіфаній – губернатор острова Кіпр. Іоанн рано втратив дружину і дітей, після чого став вести аскетичний спосіб життя. Його обрали на патріарший престол, хоча він не був ні кліриком, ні ченцем. Ставши патріархом він роздав убогим все своє майно. Притулок у Іоанна знаходили немічні і бідні. Його доброта не мала меж. Коли перси напали на Єгипет і погрожували Олександрії, жителі міста розбіглися. Іоанн відправився в Константинополь з проханням переслати війська для захисту міста. Однак в дорозі йому стало недобре, і він помер. Іоанн Милостивий зарахований церквою до лику святих.

Прикмети:

25 листопада пішов дощ – до 4 грудня будуть відлиги

Хмари пропливають низько – до швидких морозів

До 25 листопада у дівчини не з’явився хлопець – бути їй самотньою до Масляної

Будь-яка покупка в цей день прослужить довго

Традиції:

Згідно з давніми повір’ями, в цей день не рекомендується куди-небудь переїжджати – дата несприятлива для довгих поїздок.

Наші предки вважали цей день кінцем весільного сезону. Якщо молодята не встигли одружитися до цієї дати, то наступного разу краще це зробити вже в кінці зими – початку осені.

Православні віруючі в цей день можуть помолитися Іоанну Милостивому про здоров’я своїх дітей.

25 листопада потрібно зробити добру справу. Цим ви полегшите посмертну долю померлих родичів.

Іменини цього дня святкують:

Арсак, Опанас, Ахійя, Іван, Каріна, Лев, Микола, Нил, Сава.