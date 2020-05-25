Сьогодні, 25 травня, в світі відзначають День щасливого квитка, Свято свободи зачісок, День рушників, Міжнародний день зниклих дітей, Всесвітній день щитовидної залози, День Африки, День філологів.

Про це розповідають #Букви.

Сьогодні в США відзначають День пам’яті полеглих, День чечітки, День вина, в Канаді – День велосипеда, в Перу – День клоуна, в Аргентині – День Травневої революції, в Туркменістані – День Ашхабада, в Британії – Куперсхільдський сирний слалом, в Йорданії – День незалежності.

Пам’ятні дати 25 травня

У 996 році в Києві була освячена перша в Київській Русі кам’яна церква – Десятинна церква.

У 1865 році в Одесі був заснований Новоросійський університет – нині Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

У 1869 році відкрилася будівля Віденської опери.

У 1889 народився Ігор Сікорський, український авіаконструктор.

У 1895 році англійський письменник Оскар Уайльд отримав два роки каторжних робіт за “аморальну поведінку” (зв’язок з чоловіком).

У 1957 – в Москві відкрили готель “Україна” (найбільший у СРСР).

У 1963 році на першій конференції держав і урядів африканських країн в Аддіс-Абебі було створено Організацію африканської єдності (ОАЄ). ООН оголосила цей день Днем визволення Африки.

У 1996 році в Києві відновили пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Єпіфанія Кіпрського, єпископа. Ще цей день називають горобинівки.

Сьогодні свої іменини святкують: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, ​​Семен, Федір, Пилип.

Що сьогодні можна робити в цей день

Додому не можна приносити латаття, інакше можуть померти домашні тварини.

Вважається, що латаття – це русалки в іншому вигляді. Якщо зрізати квітку, то довгий час вас будуть мучити погані сни або ви потонете.

Народні прикмети

Ясна ранкова зоря – до спекотного, посушливого літа.

Ранок теплий і сонячний – літо буде посушливе.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Лисиця в село забігла – до біди.

Гусь себе общипує – до негоди.

Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.