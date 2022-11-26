Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в етері телеканалу “Київ”.
“Критична система Києва зруйнована і ми робимо все для того, аби її відновити. На сьогоднішній ранок майже у всіх будинках Києва відновлено теплопостачання, загалом 95% осель киян з теплопостачанням”, – розповів Віталій Кличко.
А також зазначив, що зараз 25% мешканців Києва залишаються без електропостачання. Проте міський голова столиці переконаний, що вже наступними днями, можливо й завтра, у столиці знову будуть застосовуватися планові графіки відключень замість аварійних.
Крім того, Віталій Кличко зауважив, що водопостачання у Києві відновлено повністю.
“Ситуація вже набагато краща. Хочу подякувати більше ніж 3 000 співробітникам комунальних установ за їхню роботу, вони зробили неможливе для того, щоб все це відновити”, – підсумував мер Києва.
Раніше в “Укренерго” повідомили, що станом на 11:00 26 листопада до енергосистеми України під’єднали ще один атомний блок, відтак виробники електроенергії зараз забезпечують близько 75% потреб споживання країни.
У компанії зауважили, що попри забезпечення електроенергією 75% потреб споживання України, 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні по всій території України діє режим обмеження споживання.
- Станом на 9:30 26 листопада, 130 тисяч жителів столиці залишаються без постачання електроенергії й в режимі аварійних відключень, проте водопостачання відновлено в усіх районах міста.
- Радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання у нещодавно звільненому Херсоні.
- Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак РФ.