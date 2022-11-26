Критична енергетична система Києва зруйнована, тому 25 % жителів Києва досі залишаються без електроенергії, проте вже найближчими днями столиця повернеться до планових відключень замість аварійних.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в етері телеканалу “Київ”.

“Критична система Києва зруйнована і ми робимо все для того, аби її відновити. На сьогоднішній ранок майже у всіх будинках Києва відновлено теплопостачання, загалом 95% осель киян з теплопостачанням”, – розповів Віталій Кличко.

А також зазначив, що зараз 25% мешканців Києва залишаються без електропостачання. Проте міський голова столиці переконаний, що вже наступними днями, можливо й завтра, у столиці знову будуть застосовуватися планові графіки відключень замість аварійних.

Крім того, Віталій Кличко зауважив, що водопостачання у Києві відновлено повністю.

“Ситуація вже набагато краща. Хочу подякувати більше ніж 3 000 співробітникам комунальних установ за їхню роботу, вони зробили неможливе для того, щоб все це відновити”, – підсумував мер Києва.

Раніше в “Укренерго” повідомили, що станом на 11:00 26 листопада до енергосистеми України під’єднали ще один атомний блок, відтак виробники електроенергії зараз забезпечують близько 75% потреб споживання країни.

У компанії зауважили, що попри забезпечення електроенергією 75% потреб споживання України, 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні по всій території України діє режим обмеження споживання.