Доки близько 60% території Запорізької області окуповано та ракетні обстріли від РФ можуть заскочити в будь-який момент, міська влада Запоріжжя працює над тим, щоб "популяризувати місто Запоріжжя як культурний центр України" та виділяє на це до кінця року 25 мільйонів гривень.

Про це інформують #Букви.

03.06.2022 Запорізькою міською радою були затверджені внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №42 “Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки”.

Згідно з ними, на “Реконструкцію будівлі комунального закладу “Палац культури “Орбіта” по вул. Лермонтова, 9 м. Запоріжжя”. Співфінансування національного проєкту “Велике будівництво” з міського бюджету буде виділено 25 мільйонів гривень на 2022 рік (суми на скріні у тисячах грн).

Зауважимо, що в умовах майже щоденних ворожих обстрілів, реконструкція Палацу культури в міського бюджету цьогоріч забере стільки ж бюджетних коштів, скільки потреби тероборони або потреби забезпечення внутрішньопереміщених осіб.

Разом з тим, при 60% окупованої території області Міська рада вирішила подарувати Запоріжжю статус культурного центру України. Цього року в місті планується виділити на свята, заходи для промоції міста та розвитку культурного потенціалу 20,1 млн гривень коштів з бюджету міста.

На цю ситуацію відреагував депутат Запорізької міської ради від партії “Європейська Солідарність” Валерій Прозапас. Він висловив свою незгоду з таким розподілом коштів і пообіцяв після війни розібратися з цим: “Я ще депутат міської ради, і заявляю, що не маю жодного відношення до цього лайна. І запам’ятайте — війна прийшла в тому числі через те, що країну розтаскувала по своїм щурячим куткам наша дорогоцінна “еліта”, і продовжує це робити. Обов’язково проаналізую витрати від цих господ коли зупинено орків — це ще один стимул вижити на війні”.

#Буквам Прозапас охарактеризував ситуацію в місті лаконічно: “Пилять по-чорному”.

#Букви звернулися до секретаря Міської ради Запоріжжя Анатолія Кутєва із запитанням: “Поясніть, будь ласка, нашим читачам актуальність проблем, які ви хочете вирішити коштом десятків мільйонів гривень платників податків в умовах постійних бомбардувань і окупації переважної частини Запорізької області?”.

Кутєв прочитав це запитання, але відповіді не дав ніякої.