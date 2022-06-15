Про це інформують #Букви.
03.06.2022 Запорізькою міською радою були затверджені внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №42 “Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки”.
Згідно з ними, на “Реконструкцію будівлі комунального закладу “Палац культури “Орбіта” по вул. Лермонтова, 9 м. Запоріжжя”. Співфінансування національного проєкту “Велике будівництво” з міського бюджету буде виділено 25 мільйонів гривень на 2022 рік (суми на скріні у тисячах грн).
Зауважимо, що в умовах майже щоденних ворожих обстрілів, реконструкція Палацу культури в міського бюджету цьогоріч забере стільки ж бюджетних коштів, скільки потреби тероборони або потреби забезпечення внутрішньопереміщених осіб.
Разом з тим, при 60% окупованої території області Міська рада вирішила подарувати Запоріжжю статус культурного центру України. Цього року в місті планується виділити на свята, заходи для промоції міста та розвитку культурного потенціалу 20,1 млн гривень коштів з бюджету міста.
На цю ситуацію відреагував депутат Запорізької міської ради від партії “Європейська Солідарність” Валерій Прозапас. Він висловив свою незгоду з таким розподілом коштів і пообіцяв після війни розібратися з цим: “Я ще депутат міської ради, і заявляю, що не маю жодного відношення до цього лайна. І запам’ятайте — війна прийшла в тому числі через те, що країну розтаскувала по своїм щурячим куткам наша дорогоцінна “еліта”, і продовжує це робити. Обов’язково проаналізую витрати від цих господ коли зупинено орків — це ще один стимул вижити на війні”.
#Буквам Прозапас охарактеризував ситуацію в місті лаконічно: “Пилять по-чорному”.
#Букви звернулися до секретаря Міської ради Запоріжжя Анатолія Кутєва із запитанням: “Поясніть, будь ласка, нашим читачам актуальність проблем, які ви хочете вирішити коштом десятків мільйонів гривень платників податків в умовах постійних бомбардувань і окупації переважної частини Запорізької області?”.
Кутєв прочитав це запитання, але відповіді не дав ніякої.
- Нагадаємо, російські війська нарощують систему вогню. Зокрема, вони розмістили за 35 км від Запоріжжя 30 танків Т-62.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна з російським агресором триває, і не варто готувати ворога, розповідаючи, де та скільки у нас військових і техніки. Водночас українське суспільство та міжнародна спільнота мають знати правду про те, що відбувається на фронті, хто кого вбиває й катує.