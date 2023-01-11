Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.
За її словами, 25 народних депутатів України підписали постанову про негайне звільнення представників партії ОПЗЖ з усіх керівних посад в комітетах Верховної Ради. Зокрема, відкликати Шуфрича з голови комітету свободи слова.
Зазначимо, що вчора Ірина Геращенко повідомила, що “Європейська Солідарність” реєструє постанову про звільнення всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті.
Вона зауважила, що “ненормально, коли члени забороненої партії і досі очолюють комітет свободи слова, є заступниками і секретарями всіх парламентських комітетів”. Нардепка наголосила, що постанова відкрита для підписання всіх депутатів. На погоджувальній раді вона закликала колег стати співавторами.
За словами Геращенко, нардепи вимагатимуть позбавити членів ОПЗЖ керівних посад в парламенті вже на найближчому засіданні, і “так до повного позбавлення їх мандатів”.
Крім того, вчора 10 січня, президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Козака, Кузьміна, Медведчука та Деркача.
Президент України підтвердив, що відповідно до Конституції нашої держави ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб. Та зауважив, що це не останні такі рішення.
Зеленський зазначив, що на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, а також відповідно до Конституції він ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.
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