Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як повідомлялося раніше, днями Арахамія публічно виступив за скорочення чисельності української армії. Це відбулося в етері телеканалу “Україна 24”, де тривала дискусія з приводу того, чи цей крок потрібний.

Арахамія заявив, що шквал критики викликала фраза, яку нібито вирвали з контексту. Він наголосив, що він просто підтримав позицію експерта, який виступив за скорочення небойового складу армії і нарощування бойового.

“До 40% нашої армії — це небойовий склад. З них близько 25% — люди, які просто беруть одні папери і носять в іншу кімнату, і потім забирають ще папери, і в іншу. Навіть військові наші, вони жартують і кажуть: “Ми — українська паперова армія “, — заявив голова президентської фракції.

Він також зазначив, що зараз ЗСУ вже проводять експеримент з автоматизації документообігу, який дозволяє звільнити з одного батальйону до 150 осіб.

Арахамія також зауважив, що головнокомандувач Руслан Хомчак неодноразово скаржився на те, що бійців не вистачає, проте людей в тилу зажди багато.

“До того є проблема з переозброєнням армії. Купувати нове обладнання, будувати наш флот — дуже дорога програма, державна ракетна програма дуже дорога. Нам для цього потрібно посилювати боєздатність нашої армії. І я кажу, що треба нарощувати бойовий склад і скорочувати небойовий”, — додав він.

Голова фракції наголосив, що він виступає не за скорочення, а за оптимізацію армії.

Зауважимо, на час проголошення Україною незалежності чисельність військ в Україні нараховувала близько 980 тисяч осіб та поступово скорочувалася. Наразі чисельність Збройних сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України. Діє встановлений законодавством граничний ліміт — 250 тисяч осіб. У 2017 році чисельність ЗСУ майже наблизилася до цього ліміту.

У 2020 році чисельність ЗСУ, згідно з паспортом бюджетної програми, — майже 247 тисяч осіб. З них близько 193 — військовослужбовці, 52 — цивільні працівники. 40 тисяч військовослужбовців беруть участь в Операції Об’єднаних сил.

Однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у липні поточного року інтерв’ю “АрміяInform” зазначав, що штатна чисельність війська значно перевищує 250 тисяч осіб.