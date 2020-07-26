У Міністерстві охорони здоров'я України попередили, що 25% негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути недостовірними.

Про це сказано в повідомленні в Facebook.

За різними даними, від 20 до 25% результатів ПЛР-досліджень можуть бути помилково негативними.

Це пояснюють тим, що для такого типу тестування береться мазок з ротоглотки, а вірус може знаходитися в нижніх частинах дихальних шляхів.

“Якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат ПЛР-тестування може бути неправдивонегативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору і транспортування біологічного матеріалу в лабораторію”, – сказано в повідомленні.