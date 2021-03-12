Про це повідомляє видання Global Times.
Це називається інтерсекс, коли народжується людина певної статі з нетиповим для її хромосомного набору статевими ознаками.
У виданні зазначили, що Пінпін в 2020 році вийшла заміж. При цьому, у неї ніколи не було менструацій і вона не змогла завагітніти.
Дівчина випадково вивихнула щиколотку і звернулася за медичною допомогою. Під час звернення до лікарні дівчину вирішили обстежити. Виявилося, що у неї немає матки і яєчників, а статеві органи – недорозвинені.
Після цього лікарі провели генетичний тест. Виявилося, у Пінпін є чоловіча Y-хромосома, тобто вона народилася чоловіком з нетиповим тілом. Також медики діагностували у китаянки вроджене захворювання, яке могло стати результатом шлюбу її батьків, які могли бути родичами.
Тепер дівчина має пройти курс у психотерапевта, щоб зрозуміти, як жити і взаємодіяти з соціумом далі.
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