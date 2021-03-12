25-річна заміжня китаянка Пінпін (Pingping) з провінції Чжецзян випадково дізналася про те, що біологічно і по набору хромосом - народилася чоловіком.

Про це повідомляє видання Global Times.

Це називається інтерсекс, коли народжується людина певної статі з нетиповим для її хромосомного набору статевими ознаками.

У виданні зазначили, що Пінпін в 2020 році вийшла заміж. При цьому, у неї ніколи не було менструацій і вона не змогла завагітніти.

Дівчина випадково вивихнула щиколотку і звернулася за медичною допомогою. Під час звернення до лікарні дівчину вирішили обстежити. Виявилося, що у неї немає матки і яєчників, а статеві органи – недорозвинені.

Після цього лікарі провели генетичний тест. Виявилося, у Пінпін є чоловіча Y-хромосома, тобто вона народилася чоловіком з нетиповим тілом. Також медики діагностували у китаянки вроджене захворювання, яке могло стати результатом шлюбу її батьків, які могли бути родичами.

Тепер дівчина має пройти курс у психотерапевта, щоб зрозуміти, як жити і взаємодіяти з соціумом далі.