25-річний Медісон Которн (Madison Cawthorn), представник Республіканської партії, виграв вибори в Конгрес в Північній Кароліні. Він став наймолодшим членом Палати представників США в історії.

Про це повідомляє АР.

Которн займається інвестиціями в сфері нерухомості.

На окрузі він переміг демократа Мо Девіса з досить великим відривом.

У США вперше заговорили про Которна, як політика, в червні, після праймеріз від Республіканської партії. На окрузі Которн конкурував з главою адміністрації Дональда Трампа Марком Медоузом.

Жителі округу, в якому проголосували ща Которна, в основному – консерватори, які займаються сільським господарством.