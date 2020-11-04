Про це повідомляє АР.
Которн займається інвестиціями в сфері нерухомості.
На окрузі він переміг демократа Мо Девіса з досить великим відривом.
У США вперше заговорили про Которна, як політика, в червні, після праймеріз від Республіканської партії. На окрузі Которн конкурував з главою адміністрації Дональда Трампа Марком Медоузом.
Жителі округу, в якому проголосували ща Которна, в основному – консерватори, які займаються сільським господарством.
- Представницю від Демократичної партії США Александрію Окасіо-Кортес обрали членом Палати представників на другий термін від Нью-Йорка.