Відому кенійську легкоатлетку Агнес Тіроп знайшли мертвою у її будинку. Підозри впали на чоловіка 25-річної спортсменки.

Про це повідомляє британське видання BBC.

Тіло Агнес Тіроп знайшли правоохоронці у її спальні. На спортсменці були ножові поранення, біля ліжка, на якому вона лежала – калюжа крові.

За попередньою інформацією, головним підозрюваним у цій справі є чоловік убитої, який зник безвісти.

Тіроп була двократною бронзовою медалісткою чемпіонату світу з легкої атлетики. Два місяці тому жінка посіла четверте місце у фіналі Олімпійських змагань на дистанції 5000 м, поступаючись бронзовій призерці Ефіопії Гудафі Цегай на 0,75 секунди.

Минулого місяця в Німеччині Тіроп встановила світовий рекорд у забігу на 10 кілометрів серед жінок.

Президент Кенії Ухурру Кеніата оплакує смерть спортсменки. Він особисто наказав поліції оперативно знайти та заарештувати її убивць. Пресслужба президента присвятила Агнесі Тіроп некролог на сайті президента Кенії.

“Це тривожно, вкрай прикро і дуже сумно, що ми втратили молоду і перспективну спортсменку, яка у молодому віці 25 років принесла нашій країні стільки слави завдяки своїм досягненням світового рівня у легкій атлетиці.. Зокрема й на Олімпіаді в Токіо, де вона була частиною збірної Кенії”, – сказав президент Ухурру Кеніата.

“Ще болючіше те, що Агнес, кенійська героїня, болісно втратила своє молоде життя через злочинну дію, скоєну егоїстичними та боягузливими людьми”, – сказав Президент і наказав поліції прискорити пошук та затримання вбивць, _ Я закликаю наші правоохоронні органи на чолі з Національною службою поліції відстежувати та затримувати злочинців, відповідальних за вбивство Агнес, щоб вони могли зіштовхнутися з усією силою закону”.