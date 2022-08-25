Сьогодні, 25 серпня, в світі відзначають День лазіння по деревах, день народження операційної системи Linux та День поцілунку примирення, а також День бляшанки.

Про це повідомляють #Букви.

День поцілунку примирення заснувала американка Жаклін Мілгейт разом з Національним днем примирення. Це гарний привід закінчити сварку та налагодити стосунки з рідними.

День народження операційної системи Linux, яка стала символом всього програмного забезпечення з відкритим кодом. Починалося все як студентський проєкт університету Хельсінкі Лінуса Торвальда. Він працював на комп’ютері, на якому була встановлена Unix-подібна операційна система SunOS. Він мріяв мати таку саму на своєму ПК вдома. Однак подібної операційної системи не існувало, тому комп’ютерний геній вирішив її створити. Назва — його ім’я та Unix, на основі якої і була створена Linux.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Уругвай — День проголошення Незалежності.

Франція — День визволення.

Бразилія — День солдата.

Цього дня у світі:

1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп.

1718 — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.

1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.

1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів.

1941 — радянські і британські війська окупували Іран.

1964 — радянського дисидента, українця Петра Григоренка позбавили звання генерал-майора.

1991 — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити. Вони зазнали жахливих тортур через свою віру.

Прикмети та традиції:

Гарна погода – до врожаю білих грибів;

Дощ – бабине літо буде довгим;

Молодий місяць на небі – до сильного вітру;

Кішка довго миється – до тепла;

Жаби голосно квакають – до дощу.

В народі вірили, що цього дня в старих будинках починає пустувати будинковий.

Також вже можуть починатися перші заморозки, а тому з шаф дістають теплий одяг.

Цього дня іменини відзначають: Олександра, Анікіти, Капітона, Сергія, Федора, Степана, Михайла, Петра, Миколи, Івана, Іллі, Василя, Дмитра, Олексія, Аркадія і Антона.