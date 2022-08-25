Про це повідомляють #Букви.
День поцілунку примирення заснувала американка Жаклін Мілгейт разом з Національним днем примирення. Це гарний привід закінчити сварку та налагодити стосунки з рідними.
День народження операційної системи Linux, яка стала символом всього програмного забезпечення з відкритим кодом. Починалося все як студентський проєкт університету Хельсінкі Лінуса Торвальда. Він працював на комп’ютері, на якому була встановлена Unix-подібна операційна система SunOS. Він мріяв мати таку саму на своєму ПК вдома. Однак подібної операційної системи не існувало, тому комп’ютерний геній вирішив її створити. Назва — його ім’я та Unix, на основі якої і була створена Linux.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Уругвай — День проголошення Незалежності.
- Франція — День визволення.
- Бразилія — День солдата.
Цього дня у світі:
- 1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп.
- 1718 — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.
- 1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.
- 1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів.
- 1941 — радянські і британські війська окупували Іран.
- 1964 — радянського дисидента, українця Петра Григоренка позбавили звання генерал-майора.
- 1991 — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні християни вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити. Вони зазнали жахливих тортур через свою віру.
Прикмети та традиції:
- Гарна погода – до врожаю білих грибів;
- Дощ – бабине літо буде довгим;
- Молодий місяць на небі – до сильного вітру;
- Кішка довго миється – до тепла;
- Жаби голосно квакають – до дощу.
- В народі вірили, що цього дня в старих будинках починає пустувати будинковий.
- Також вже можуть починатися перші заморозки, а тому з шаф дістають теплий одяг.
Цього дня іменини відзначають: Олександра, Анікіти, Капітона, Сергія, Федора, Степана, Михайла, Петра, Миколи, Івана, Іллі, Василя, Дмитра, Олексія, Аркадія і Антона.
- 24 серпня Україна відзначала свій День Незалежності. У світі 24 серпня — день картопляних чіпсів. За церковним календарем — день мученика Евпла.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 23 серпня.
- Сьогодні, 25 серпня, в більшості областях України переважатиме сонячна на спекотна погода. У східних та південно-східних областях через пориви вітру оголошено І рівень небезпеки.