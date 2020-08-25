#Букви розповідають історію становлення республіки та події сьогодення, що сколихнули країну.

Історія Білорусі

862 роком датується перша згадка про місто Полоцьк — столицю першої держави на території нинішньої Білорусі.

Назва “Біла Русь” вперше згадується в Дублінському рукописі середини XIII століття.

Білоруські землі більше ніж 600 років входили до складу Великого Князівства Литовського, потім більше 300 років до складу Речі Посполитої. Більше 200 років Білорусь перебувала під протекторатом Російської імперії, а потім у складі Радянського Союзу.

В 1918 році була проголошена Білоруська Народна Республіка. 1 січня 1919 року в Смоленську створена Радянська Соціалістична Республіка Білорусь (РСРБ). У лютому 1919 року створена Литовсько-Білоруська Радянська Соціалістична Республіка (Літбіл). 19 липня 1919 року РНК Літбіл прийняла постанову про передачу всіх справ Мінському губернському РВК.

Новітня історія Білорусі

З 1991 року День незалежності відзначали 27 липня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет Білорусі. 25 серпня 1991 року Білоруська РСР надала декларації про суверенітет республіки статус конституційного закону.

1994 — Олександр Лукашенко обраний президентом країни. Від того часу жодні вибори у Білорусі не були визнані незалежними спостерігачами як демократичні. Лукашенко залишається президентом і до сьогодні.

У 2011 році у Білорусі сталася економічна криза через падіння курсу національної валюти.

9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли президентські вибори.

14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Протести у Білорусі

Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.

10 серпня Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня вона виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.

Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.

25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, білоруські опозиціонери запланували масові заходи і акції протесту з нагоди проголошення незалежності республіки.