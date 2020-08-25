У вівторок, 25 серпня, в світі святкують День поцілунків і примирення, а православні християни згадують про мучеників Анікію та Фотія.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Бразилії сьогодні День солдата (Soldier’s Day). Його відзначають в день народження головнокомандувача армії Бразилії, маршала Луїса Альвеса де Ліма Сільва. У Франції ж сьогодні День визволення. Його відзначають на честь визволення Парижа від фашистських загарбників в 1944 році.

Також сьогодні день народження консервної банки.

День поцілунків і примирення (National Kiss and Make Up Day)

Це американське свято, засноване звичайною громадянкою цієї країни – Жаклін Мілгейт з міста Хілтон (Нью-Йорк, США).

Згідно з її розумінням, в цей день варто помиритися зі своєю половинкою, другом, родичем. Зробити це можна як за допомогою обіймів, так і за допомогою поцілунку.

Православні свята 25 серпня

У цей день православні християни вшановують пам’ять мучеників Аникіти і Фотія з Никомидії.

Аникіта був військовим сановником. Він викривав імператора Діоклетіана, який встановив для залякування християн знаряддя страти на міській площі. Розгніваний імператор наказав мучити святого, а потім кинути диким звірам на поживу, але випущений лев не кинувся на мученика, а навпаки став до нього підлещуватися.

Після цього почався сильний землетрус, в результаті якого загинуло багато язичників. Після цього святого намагалися обпалювати вогнем, колесувати і кидати в палаюче олово, але нічого з перерахованого не завдало йому навіть найменшої шкоди.

Підтримати свого дядька прийшов Фотій. Він сказав імператорові про те, що язичницькі боги – ніщо. Імператор наказав катові відрубати голову Фотію. Але меч, який той підняв, убив самого ката.

Фотію та його дядькові наказали поклонитися поганським богам або попрощатися з життям. Їх прив’язали за ноги до коней і відпустили тих в поле. Але це нічим не зашкодило святим. Після цього імператор зробив останній шанс вбити їх – розпалив піч, в якому святих кинули кати. Натхнені їх подвигами в піч слідом за ними увійшли і інші християни.

Всі християни, що увійшли де печі, загинули, а ось Фотія і Аникіта вогонь не вразив. Багато з язичників, які були присутні при цьому, увірували в Христа. Сталося це в 305 році.

Прикмети 25 серпня: що не можна робити

З 25 серпня зі скринь діставали теплий одяг, провітрювали і чистили.

Селяни займалися посівом озимини, приводили в порядок господарські приміщення. Все обладнання, яке використовували для літніх польових робіт, ремонтували і ховали до наступного року.

До цього дня достигає черемха. З неї готували варення, компоти, настоянки, начинку для пирога. Вживання цих смачних і корисних ягід нормалізує роботу кишечника, покращує стан слизової оболонки шлунка, очищає кров і укріплює стінки капілярів.

Дівчині, яка хоче скоріше вийти заміж, на Фотія потрібно до церкви сходити і помолитися святому, а щоб уві сні дізнатися, хто буде її чоловіком, під подушку ввечері покласти білий носовичок. Він – суджений – тоді неодмінно присниться.

Прикмети:

На Фотія з клена опадає перше листя.

Ранній іній – до багатого врожаю озимих наступного року.

Дощ – до короткого “бабиного літа”.

Ясна і тепла погода – до хорошого урожаю білих грибів.

Багато роси – до ясної погоди.

Кішка старанно вмивається – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Кріт з нори вийшов -до затяжної негоди.

Що не можна робити:

Не можна сваритися, адже весь негатив в цей день пошириться на весь рік. Уникайте конфліктів і з’ясування відносин.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

Якщо ви перебуваєте на природі, заборонено передавати дитині їжу через багаття. Наші предки були впевнені в тому, що в іншому випадку дитина може вирости злодієм.

25 серпня не потрібно йти на поводу у своїх забобонів і відмовлятися від вигідних, але трудомістких пропозицій, інакше протягом найближчих декількох місяців їх не буде.

25 серпня: цей день в історії

1609 – Галілео Галілей демонструє Великому раді і дожеві Венеції новий пристрій – телескоп.

1753 – Французький натураліст Жорж де Бюффон представив Академії монументальну працю “Природна історія”.

1810 – англієць Пітер Дюранд запатентував процес консервації продуктів в жерстяних банках.

1819 – У Швейцарських Альпах виявлено джерело, якому дали ім’я Саскія і реєстраційний номер 64. До цього часу вода з цього джерела вважається найчистішою, цілющою і насиченою мінеральними солями.

1825 – Уругвай проголосив свою незалежність від Бразилії.

1973 – Зроблено перший знімок томографом.

1987 – Прийнято Указ Президії ВР СРСР про перевірку на СНІД, який передбачав покарання за зараження, і висилку з країни інфікованих іноземців.

Іменинники 25 серпня

1530 – Іван IV Васильович Грозний, перший російський цар (1547-1575 і з 1576).

1819 – Алан Пінкертон, американський детектив, засновник першого в світі детективного агентства.

1903 – Арпад Ело, американський професор, що розробив систему індивідуальних коефіцієнтів шахістів – рейтинг Ело.

1924- Павло Загребельний український письменник.

1930 – сер Шон Коннері, британський і американський актор театру і кіно, продюсер, лауреат премії “Оскар” й інших нагород.

1970 – Клаудіа Шиффер, німецька топ-модель, актриса, громадський діяч.

1987 – Блейк Лайвлі, американська актриса і фотомодель.