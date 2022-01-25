Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
831 – сейм Королівства Польського проголосив про усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Тож країна ненадовго, але повернула собі фактичну незалежність.
1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, що й зробило його популярним весільним маршем.
1878 – російська торпеда на Батумському рейді затопила османський сторожовий пароплав “Інтібах”, це стало першим за історію випадком, коли судно потопили торпедою.
1895 – в Уельсі пройшов перший міжнародний матч з хокею на траві.
1916 – заборонено діяльність Катеринославської “Просвіти”, а її керівників вислано в Іркутську губернію.
1919 – у Нью-Йорку відчинив свої двері найбільший готель у світі “Пенсильванія”, у якому було 2 200 номерів.
1923 – припиняє своє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), яка утворилась у 1919 на окупованих французькою армією німецьких землях.
1924 – у французькому альпійському містечку Шамоні почались перші зимові Олімпійські ігри за участю спортсменів з 18 країн.
1945 – Гранд Рапідс у Мічигані (США) стало першим містом, де фторували питну воду для профілактики карієсу.
1949 – у Лос-Анджелесі відбулась перша церемонія вручення телевізійних нагород “Еммі”.
1955 – вчені Колумбійського університету розробили ядерний годинник, який показує час із похибкою в 1 секунду на 300 років.
1964 – США запустили супутник “Ехо-2”, який дозволив встановити супутниковий зв’язок між США та СРСР.
1965 – Йосип Сліпий, якому довелось відсидіти 18 років у радянських таборах, став головою УГКЦ.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
1993 – на орбітальній станції “Мир” відбулась перша у світі художня виставка робіт українського режисера та митця Ігоря Подольчака.
2008 – світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака “Las Meninas” у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.
Сьогодні народилися
- 1627 – Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ.
- 1708 – Помпео Батоні, італійський художник XVIII століття.
- 1741 – Григорій Соболевський, український лікар-ботанік і фармаколог.
- 1759 – Роберт Бернз, знаменитий шотландський поет.
- 1806 – Деніел Маклайз, ірландський художник-портретист, майстер історичного жанру, книжковий ілюстратор.
- 1852 – Василь Данилевський, український фізіолог, лікар-ендокринолог, а також засновник і директор Органотерапевтичного інституту, один з перших електрофізіологів в Україні.
- 1872 – Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації 1920-1930-х.
- 1882 – Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик.
- 1883 – Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану.
- 1899 – Сліпі Джон Естес, американський блюзовий музикант.
- 1900 – Феодосій Добржанський, український і американський генетик і еволюційний біолог
- 1913 – Вітольд Лютославський, відомий польський композитор.
- 1926 – Юсеф Шахін, єгипетський режисер і сценарист, класик національного кіно.
- 1931 – Цимбаліст Віктор Петрович, український актор.
- 1938 – Володимир Висоцький, радянський співак, актор.
- 1978 – Володимир Зеленський, український шоумен, шостий Президент України.
- 1980 – Шаві Ернандес, іспанський футболіст.
- 1981 – Аліша Кіз, американська співачка та композитор, лауреатка 12 нагород “Ґреммі”.
- 1982 – Noemi, італійська співачка
У православній церкві вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона у Римі близько 200 року у сім’ї знатних римлян-християн. Коли почалися переслідування на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлонові. Але під час її молитви статуя впала та розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали у в’язницю, намагалися втопити і заганяли до левів. Тетяна залишалася непохитною і молилася Христу.
Згодом їй було винесено смертний вирок – усічення мечем. Але язичники так і не змусили Тетяну молитись богам.
Пізніше юну християнку Тетяну Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.
Прикмети дня
- Сонечко рано зійде – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.
- Сніг на Тетяну обіцяє дощове і сире літо.
- Яка погода сьогодні, така і в грудні буде стояти.
- Вітер з півдня – літо буде посушливим і маловрожайнім.
- Морозна і ясна погода – до хорошого урожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.
- Великі замети в цей день пророкують багато хліба.
- Зоряне небо – до ранньої весни.
Традиції
У Тетянин день заведено готувати смачний обід і годувати всіх членів сім’ї, навіть тих, кого немає поряд: здавна господині залишали для них тарілку з їжею на столі
Чого сьогодні не можна робити
- Не можна зациклюватись на поганих думках.
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
- Не варто тримати вдома старі та поламані речі.
Іменини: Ілля, Петро, Мар’яна, Сава, Силуан, Тетяна, Потап.