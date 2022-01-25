У світі сьогодні відзначають День щасливих сніговиків, День ірландської кави, у Шотландії – День Бернса, в Індії – День виборців, а в Єгипті – День революції 2011 року. Також у цей день відбулося кілька знакових подій, які вплинули на перебіг історії.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

831 – сейм Королівства Польського проголосив про усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Тож країна ненадовго, але повернула собі фактичну незалежність.

1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, що й зробило його популярним весільним маршем.

1878 – російська торпеда на Батумському рейді затопила османський сторожовий пароплав “Інтібах”, це стало першим за історію випадком, коли судно потопили торпедою.

1895 – в Уельсі пройшов перший міжнародний матч з хокею на траві.

1916 – заборонено діяльність Катеринославської “Просвіти”, а її керівників вислано в Іркутську губернію.

1919 – у Нью-Йорку відчинив свої двері найбільший готель у світі “Пенсильванія”, у якому було 2 200 номерів.

1923 – припиняє своє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), яка утворилась у 1919 на окупованих французькою армією німецьких землях.

1924 – у французькому альпійському містечку Шамоні почались перші зимові Олімпійські ігри за участю спортсменів з 18 країн.

1945 – Гранд Рапідс у Мічигані (США) стало першим містом, де фторували питну воду для профілактики карієсу.

1949 – у Лос-Анджелесі відбулась перша церемонія вручення телевізійних нагород “Еммі”.

1955 – вчені Колумбійського університету розробили ядерний годинник, який показує час із похибкою в 1 секунду на 300 років.

1964 – США запустили супутник “Ехо-2”, який дозволив встановити супутниковий зв’язок між США та СРСР.

1965 – Йосип Сліпий, якому довелось відсидіти 18 років у радянських таборах, став головою УГКЦ.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.

1993 – на орбітальній станції “Мир” відбулась перша у світі художня виставка робіт українського режисера та митця Ігоря Подольчака.

2008 – світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака “Las Meninas” у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Сьогодні народилися

1627 – Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ.

1708 – Помпео Батоні, італійський художник XVIII століття.

1741 – Григорій Соболевський, український лікар-ботанік і фармаколог.

1759 – Роберт Бернз, знаменитий шотландський поет.

1806 – Деніел Маклайз, ірландський художник-портретист, майстер історичного жанру, книжковий ілюстратор.

1852 – Василь Данилевський, український фізіолог, лікар-ендокринолог, а також засновник і директор Органотерапевтичного інституту, один з перших електрофізіологів в Україні.

1872 – Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації 1920-1930-х.

1882 – Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик.

1883 – Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану.

1899 – Сліпі Джон Естес, американський блюзовий музикант.

1900 – Феодосій Добржанський, український і американський генетик і еволюційний біолог

1913 – Вітольд Лютославський, відомий польський композитор.

1926 – Юсеф Шахін, єгипетський режисер і сценарист, класик національного кіно.

1931 – Цимбаліст Віктор Петрович, український актор.

1938 – Володимир Висоцький, радянський співак, актор.

1978 – Володимир Зеленський, український шоумен, шостий Президент України.

1980 – Шаві Ернандес, іспанський футболіст.

1981 – Аліша Кіз, американська співачка та композитор, лауреатка 12 нагород “Ґреммі”.

1982 – Noemi, італійська співачка

У православній церкві вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона у Римі близько 200 року у сім’ї знатних римлян-християн. Коли почалися переслідування на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлонові. Але під час її молитви статуя впала та розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали у в’язницю, намагалися втопити і заганяли до левів. Тетяна залишалася непохитною і молилася Христу.

Згодом їй було винесено смертний вирок – усічення мечем. Але язичники так і не змусили Тетяну молитись богам.

Пізніше юну християнку Тетяну Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

Прикмети дня

Сонечко рано зійде – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.

Сніг на Тетяну обіцяє дощове і сире літо.

Яка погода сьогодні, така і в грудні буде стояти.

Вітер з півдня – літо буде посушливим і маловрожайнім.

Морозна і ясна погода – до хорошого урожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.

Великі замети в цей день пророкують багато хліба.

Зоряне небо – до ранньої весни.

Традиції

У Тетянин день заведено готувати смачний обід і годувати всіх членів сім’ї, навіть тих, кого немає поряд: здавна господині залишали для них тарілку з їжею на столі

Чого сьогодні не можна робити

Не можна зациклюватись на поганих думках.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

Не варто тримати вдома старі та поламані речі.

Іменини: Ілля, Петро, Мар’яна, Сава, Силуан, Тетяна, Потап.