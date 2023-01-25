Сьогодні, 25 січня, День народження президента України Володимира Зеленського. Главі держави виповнилося 45 років.

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Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі. В дитинстві він прожив з батьками чотири роки в Монголії, у місті Ерденет, де закінчив перший клас школи.

Згодом його сім’я повернулася до Кривого Рогу. У рідному місті він закінчив школу №95 з поглибленим вивченням англійської мови та вступив до Криворізького економічного інституту, здобувши освіту юриста.

Володимир Зеленський став відомий завдяки участі у КВК, а потім створив команду “95 Квартал”. У 2005 році на українському телебаченні вийшла програма “Вечірній Квартал” за його участі.

Далі Зеленський запустив такі програми, як “Вечірній Київ”, “Бійцівський клуб” і “Україно, вставай”, “Ліга сміху” та зіграв головну роль у серіалі “Слуга народу”.

21 квітня 2019 року став Президентом України на чергових виборах. За результатами голосування 31 березня Володимир Зеленський у першому турі посів перше місце, набравши 30,24 % голосів. 21 квітня в другому турі Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22 % підтримки проти 24,45 % у тодішнього президента, а 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави.

Президент одружений та має двох дітей — доньку Олександру та сина Кирила.