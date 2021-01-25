25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі відбулося перше вручення нагород міжнародної телевізійної премії "Еммі". "Еммі" вважається телевізійним еквівалентом "Оскара" (для кіно), премії "Греммі" (для музики) і премії "Тоні" (для театру).

#Букви розповідають історію нагороди “Еммі”.

Назва “Еммі” походить від французького слова immy – так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.

Перша премія “Еммі” була присвячена виключно місцевими програмами в Лос-Анджелесі.

У тому ж 1949 році були вручені ще п’ять нагород, в тому числі в номінації “Найпопулярніша програма”, в рамках якої проходило ігрове шоу “Час вікторини пантоміми”, організоване відомим продюсером Майком Стоки, який у 1951 році став п’ятим президентом Американської телевізійної академії.

У 1950 році премія стала національною.

Статуетка “Еммі”

Статуетка “Еммі” зображує жінку з крилами, що тримає атом у руках. Ескіз нагороди розробив телевізійний інженер Луї Макманус, який використав свою дружину в якості моделі. Варто зазначити, що Американська телевізійна академія відхилила 47 варіантів статуетки перш ніж зупинитися на дизайні Луї Макмануса.

Ця статуетка символізує музу мистецтва, яка тримає в руках атом в оточенні електронів – такий собі синтез мистецтва, науки і технологій.

Важить нагорода 3,08 кілограма, виготовляється зі сплаву міді, нікелю, срібла і золота; її висота 39 сантиметрів; висота регіональних премій – 29 см. Роблять нагороди в Нью-Йорку, в тій же компанії, де і статуетки “Оскара” і “Золотого глобуса”.

Перші володарі премії

Першими володарями премії стали чотири людини, серед них бродвейська актриса Патріція Морісон та актриса Рита Ла Рой.

Сьогодні премія “Еммі” вручається в 463 номінаціях.

Види премій “Еммі”

Вечірня премія “Еммі” – це основна церемонія – вона найбільш популярна серед глядачів за межами США.

Вручення відбувається в середині вересня.

З 1972 року вручається також денна премія “Еммі”. Існують спортивна, технічна і регіональна премії “Еммі”. Міжнародна премія вручається в листопаді.

Премію представляють три організації: