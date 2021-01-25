#Букви розповідають історію нагороди “Еммі”.
Назва “Еммі” походить від французького слова immy – так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.
Перша премія “Еммі” була присвячена виключно місцевими програмами в Лос-Анджелесі.
У тому ж 1949 році були вручені ще п’ять нагород, в тому числі в номінації “Найпопулярніша програма”, в рамках якої проходило ігрове шоу “Час вікторини пантоміми”, організоване відомим продюсером Майком Стоки, який у 1951 році став п’ятим президентом Американської телевізійної академії.
У 1950 році премія стала національною.
Статуетка “Еммі”
Статуетка “Еммі” зображує жінку з крилами, що тримає атом у руках. Ескіз нагороди розробив телевізійний інженер Луї Макманус, який використав свою дружину в якості моделі. Варто зазначити, що Американська телевізійна академія відхилила 47 варіантів статуетки перш ніж зупинитися на дизайні Луї Макмануса.
Ця статуетка символізує музу мистецтва, яка тримає в руках атом в оточенні електронів – такий собі синтез мистецтва, науки і технологій.
Важить нагорода 3,08 кілограма, виготовляється зі сплаву міді, нікелю, срібла і золота; її висота 39 сантиметрів; висота регіональних премій – 29 см. Роблять нагороди в Нью-Йорку, в тій же компанії, де і статуетки “Оскара” і “Золотого глобуса”.
Перші володарі премії
Першими володарями премії стали чотири людини, серед них бродвейська актриса Патріція Морісон та актриса Рита Ла Рой.
Сьогодні премія “Еммі” вручається в 463 номінаціях.
Види премій “Еммі”
Вечірня премія “Еммі” – це основна церемонія – вона найбільш популярна серед глядачів за межами США.
Вручення відбувається в середині вересня.
З 1972 року вручається також денна премія “Еммі”. Існують спортивна, технічна і регіональна премії “Еммі”. Міжнародна премія вручається в листопаді.
Премію представляють три організації:
- Американська телевізійна академія (Academy of Television Arts & Sciences) вручає премії вечірнім передачам, за винятком спортивних;
- Американська національна телевізійна академія (National Academy of Television Arts & Sciences) вручає премії денним, спортивним, новинним і документальним передачам;
- Міжнародна телевізійна академія (National Academy of Television Arts & Sciences) вручає премії іноземним телевізійних програм.