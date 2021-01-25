25 січня у світі відзначаються День щасливих сніговиків, День повітряно-бульбашкової упаковки, День ком'юніті-менеджера.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1648 — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захопив Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини.

1831 — сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність.

1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш.

1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.

1896 — прем’єра кінофільму братів Люм’єр “Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота”

1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — “Пенсильванія” (на 2200 номерів).

1923 — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях.

1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.

1945 — Гранд Рапідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.

1949 — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород “Еммі”.

1955 — вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.

1964 — у США запущений супутник “Ехо-2”, який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР.

1965 — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.

1993 — на орбітальній станції “Мир” пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.

2008 — світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака “Las Meninas” у конкурсі Ротердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять святої Тетяни. Народилася вона в Римі близько 200 року в сім’ї римлян-християн. Тоді в Римі було багато язичницьких храмів і люди повинні були приносити жертви богам. Християни вважали це зреченням від Христа, тому не брали в цьому участі.

Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетяну. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася, після чого Тетяну судив правитель Риму. Її катували, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева. Але Тетяна не зрадила віру у Христа.

Зрештою Тетяну вбили мечем, але таки не змусили молитися язичницьким богам.

Пізніше Тетяну Римську проголосили святою.

Що не можна робити:

Не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.

Цього дня не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.

Не можна відмовляти сьогодні в допомозі тим, хто просить.

Іменини: Галактіон, Євпраксія, Ілля, Макарій, Мартініан, Мерт, Петро, Мар’яна, Сава, Силуан, Тетяна, Потап.