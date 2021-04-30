Після року роботи на станції “Академік Вернадський” 25-та Українська антарктична експедиція повернулася додому.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Команда прилетіла в аеропорт “Бориспіль” ввечері 29 квітня. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців.

Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з двома пересадками (Сантьяго, Париж) летіли додому.

Учасники експедицій виконували в Антарктиді різні завдання. Зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт.

З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, було залито фундамент та встановлено новий потужний кран, замінено систему опалення, встановлено антену для безлімітного інтернету тощо. Сезонна команда включала також науковців, які працювали за окремими програмами досліджень.