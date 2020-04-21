Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що після 6 днів дороги кораблем сьогодні, 21 квітня, команда прибула на острів Галіндез.

“На “Вернадському” їх із нетерпінням чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше року, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців. Бо через ситуацію в світі з коронавірусом та карантином у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди”, – зазначив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Він додав, що через карантинні обмеження команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію.

“Для кожної команди головним випробуванням на шляху до Антарктиди є прохід штормової протоки Дрейка, яка є однією з “найскаженіших” у світі. Однак до нас протока була досить спокійною та привітною, ми навіть жартували, що можна перейменувати її в Дрейк lake – озеро Дрейка. Мабуть, це був подарунок долі за нашу непросту попередню частину мандрівки”, – розповів лікар 25-ї УАЕ Ігор Дейнека.

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження кораблю. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального. Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому.