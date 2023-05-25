25 травня відзначають День Африки, Міжнародний день зниклих безвісти дітей та Всесвітній день щитоподібної залози. Християни сьогодні згадують святителя Германа.

Джерело: #Букви

День Африки: відзначається щорічно відповідно до рішення установчої конференції голів держав і урядів країн Африки, яка відбулася в Аддис-Абебі 25.05.1963 року.

Міжнародний день зниклих безвісти дітей: відзначається 25 травня з 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей. Ініціатива проведення цього дня виникла у США. 25 травня 1979 року, в Америці, після занять у школі додому не повернувся шестирічний хлопчик Ітан Патц, пошуки якого були безрезультатними. Через чотири роки після цього, президент США Рональд Рейган оголосив 25 травня Національним днем зниклих безвісти дітей.

Всесвітній день щитоподібної залози: заснований у 2008 році в межах кампанії, що проводиться Європейською Асоціацією Щитовидної Залози (European Thyroid Association) і Американською Асоціацією Щитовидної Залози (American Thyroid Association), з метою підкреслити поширеність захворювань щитовидної залози, зосередити увагу на нагальну необхідність в освітніх і профілактичних програмах, а також підвищити обізнаність про нові методи лікування.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Аргентина – День вшанування Травневої революції

Йорданія – День Незалежності

Латвія – День Урбанаса

Мексика – День бухгалтерів

Ліван – День звільнення

Туркменістан – День міста Ашгабат

Україна – День філолога і День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Цього дня у світі:

996 — у Києві освячено першу на Руси кам’яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці).

1502 — португальці в день Святої Олени відкрили острів, який назвали на честь святої.

1521 — Вормським едиктом Карл V проголосив Мартина Лютера єретиком і заборонив друкувати і поширювати його праці.

1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.

1771 — у Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.

1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1926 — вбивство Симона Петлюри.

1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.

1996 — у Кошиці словак Ю. Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.

1996 — у Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

1997 — шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.

1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в’язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.

2001 — у Сан-Франциско (США) з’явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.

2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.

2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Яке сьогодні церковне свято:

25 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Германа. Жив він у VII столітті Коли помер його батько, Германа віддав імператор на службу церковним кліриком. Згодом його навіть поставили на пост єпископа. Він завжди захищав християнську віру, за що був засланий в далекі краї. Повернувшись, став патріархом Константинополя. Коли імператором став Лев Вірменин, знову був засланий через пророчі промови і непохитність віри. Помер Герман в віці 96 років.

Прикмети:

Червоний світанок – до посушливої погоди влітку

Багато квітів на горобині – буде хороший урожай ягід

Ранок похмурий – отже, і літо буде дощовим

Ранкова зоря ясна – до спекотного літа

Багато хрущів – до посухи влітку

Всю ніч співає соловей – буде хороша погода

Сині хмари увечері – до зміни погоди

Традиції:

Наші предки вважали, що в цей день потрібно обов’язково надіти щось червоне – це притягне в життя удачу і любов.

В народі день часто називали Горобинівкою, тому що саме в цей період зазвичай починала квітнути горобина. Вважалося, що це дерево захищає від пожеж, а тому його часто садили поряд з будинком.

Іменини сьогодні святкують:

Герман, Денис, Іван, Петро, ​​Федір, Євдокія, Семен, Пилип.