Сьогодні, 25 травня, у світі відзначаю День визволення Африки, День рушника, Міжнародний день зниклих дітей, Всесвітній день щитоподібної залози. В Україні святкують День філолога, День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

996 — у Києві освячено першу на Руси кам’яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці).

1521 — Вормським едиктом Карл V проголосив Мартина Лютера єретиком і заборонив друкувати і поширювати його праці.

1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.

1771 — у Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.

1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1926 — вбивство Симона Петлюри.

1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.

1996 — у Кошице словак Ю. Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.

1996 — у Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

1997 — шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.

1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в’язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.

2001 — у Сан-Франциско (США) з’явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.

2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.

2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Яке сьогодні церковне свято:

25 травня — День святого Германа, патріарха Константинопольського.

Прикмети погоди:

На сході небо червоне – до сухого літа.

Червоний схід сонця, що спостерігається вранці 25 травня – від червня до серпня буде сильна посуха.

Похмурий ранок у цей день травня – до дощового літа.

День ангела відзначають: Борислав, Денис, Григорій, Іванна, Лев, Магдалена, Маріус, Зиновій.