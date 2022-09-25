Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Європейський день грибів
- День Збройних Сил або День революції в Мозамбік
- День Святого Миколая з Флюе в Обвальдені, Швейцарія
- День коміксів
- День найбільшої прогулянки з тваринами у світі
- День національного визнання Харки у Франції
- День одного чудового музичного хіта
- Міжнародний день кролика
- Національний день молоді в Науру.
Цей день в історії:
256 — Марк Клавдій Тацит став римським імператором за рішенням сенату.
1066 — битва при Стемфорд Бридж.
1396 — Османські війська на чолі з Баязетом I розгромили армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя.
1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.
1555 — протестантство набуло офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру.
1789 — генерал Хосе де Рибас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).
1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.
1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.
1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.
1943 — розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом.
1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайзис (USS Enterprise (CVN-65)).
1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.
1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.
2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
25 вересня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Артемона.
Також 25 по 27 вересня юдеї всього світу відзначають Єврейський Новий рік – “Рош ха-Шана”.
Що не можна робити 25 вересня:
- Сьогодні заборонено вбрати та давати у борг.
- Також не можна виходити з дому до світанку.
- Постарайтеся не дивитися у дзеркало після опівночі.
- Сьогодні не можна ходити у брудному та старому одязі.
Прикмети:
- Грім цього дня – до теплої осені.
- Дощ іде – буде довга зима.
- На деревах багато жовтого листя – буде рання осінь.
Іменини сьогодні святкують Семен, Федір, Юліан.
- 24 вересня відзначався Всесвітній день моря, а у Європі — День грибів. За церковним календарем вшановувалася пам’ять святої Феодори Олександрійської.