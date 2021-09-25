Сьогодні, 25 вересня, відзначають Всесвітній день мрії та Всесвітній день фармацевта.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Європейський день грибів

День Збройних Сил або День революції в Мозамбік

День Святого Миколая з Флюе в Обвальдені, Швейцарія

День коміксів

День найбільшої прогулянки з тваринами у світі

День національного визнання Харки у Франції

День одного чудового музичного хіта

Міжнародний день кролика

Національний день молоді в Науру.

Цей день в історії:

256 — Марк Клавдій Тацит став римським імператором за рішенням сенату.

1066 — битва при Стемфорд Бридж.

1396 — Османські війська на чолі з Баязетом I розгромили армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя.

1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.

1555 — протестантство набуло офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру.

1789 — генерал Хосе де Рибас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.

1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.

1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.

1943 — розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом.

1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайзис (USS Enterprise (CVN-65)).

1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.

1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.

2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

25 вересня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Артемона.

Прикмети:

Грім цього дня – до теплої осені.

Дощ іде – буде довга зима.

На деревах багато жовтого листя – буде рання осінь.

Іменини сьогодні святкують Семен, Федір, Юліан.