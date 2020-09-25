У п'ятницю, 25 вересня, у Франції святкують Національний день симпатії харкі, а в США сьогодні - Національний день коміксів.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Православні свята 25 вересня

У цей день православні віруючі вшановують пам’ять християнського святого Артемона. У народі день Артемона називали змійовиком, адже в цей день змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.

Святий Артемон жив в IV столітті і відомий як італійський єпископ. Свого часу Артемону вдалося навернути до християнства велику кількість людей, які раніше були язичниками. В результаті його праці була створена велика громада, для якої Артемон побудував і освятив храм.

За християнську віру Артемона заарештували, але він зумів втекти з в’язниці і продовжував довгий час проповідувати.

Його вбили язичники, які хотіли помститися християнину за зруйноване капище.

Прикмети 25 вересня

Говорили, що на Артемона навіть змії в ліс йдуть – це означало, що настали холоди. Зазначали, що життя навколо нібито завмирає – в лісах вже рідше можна було зустріти диких тварин. Дні ставали коротшими, а вранці вже бували заморозки. 25 вересня можливий навіть сніг. Вважається, що цей день дуже важливий для мисливців, і сьогодні в останній раз в цьому році можна зловити якогось звіра.

Якщо людина народилася цього дня, то її талісманом є камінь александрит.

Якщо на Артемона хоча б зайця вб’єш, то згодом полювання буде дуже вдалим.

На деревах багато жовтого листя – буде рання осінь.

Дощ іде – буде довга зима.

Бур’яни ростуть високо – прикмета, що снігу багато випаде.

На дубі багато жолудів – прикмета, що буде тепла зима і родюче літо.

Грім гримить – осінь теплою буде.

Що не можна робити:

У ліс в цей день не можна ходити, тому що можна зустріти велику кількість змій, які в цей день сповзають звідусіль в ліс.

Не можна зловживати алкоголем і згадувати про шкідливі звички.

Не можна голосно розмовляти, а також сваритися і створювати конфліктні ситуації.

Не можна займатися важкою фізичною роботою вранці.

Не можна зловтішатися і бажати комусь чогось поганого.

Не можна лаятися і сіяти негативні думки.

25 вересня: цей день в історії

1493 – Христофор Колумб вирушив у свою другу подорож до Америки.

1818 – англійський лікар Джеймс Бландел (James Blundell) провів першу в світі операцію з переливання крові від людини до людини.

1888 – відкрився Лондонський королівський палацовий театр в Слоун-Сквер.

1926 – Генрі Форд оголосив 8-годинну 5-денний робочий тиждень.

1974 – в журналі “Сайенс” вперше приведено дані досліджень, які свідчать про те, що аерозолі сприяють руйнуванню озонового шару Землі.

Іменинники 25 вересня

1906 – Дмитро Шостакович, композитор, піаніст, педагог, народний артист СРСР.

1926 – Стаффорд Бір, британський теоретик і практик кібернетики.

1944 – Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер, лауреат премій “Оскар”, “Золотий глобус” та ін. нагород.