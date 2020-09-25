#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Православні свята 25 вересня
У цей день православні віруючі вшановують пам’ять християнського святого Артемона. У народі день Артемона називали змійовиком, адже в цей день змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.
Святий Артемон жив в IV столітті і відомий як італійський єпископ. Свого часу Артемону вдалося навернути до християнства велику кількість людей, які раніше були язичниками. В результаті його праці була створена велика громада, для якої Артемон побудував і освятив храм.
За християнську віру Артемона заарештували, але він зумів втекти з в’язниці і продовжував довгий час проповідувати.
Його вбили язичники, які хотіли помститися християнину за зруйноване капище.
Прикмети 25 вересня
Говорили, що на Артемона навіть змії в ліс йдуть – це означало, що настали холоди. Зазначали, що життя навколо нібито завмирає – в лісах вже рідше можна було зустріти диких тварин. Дні ставали коротшими, а вранці вже бували заморозки. 25 вересня можливий навіть сніг. Вважається, що цей день дуже важливий для мисливців, і сьогодні в останній раз в цьому році можна зловити якогось звіра.
- Якщо людина народилася цього дня, то її талісманом є камінь александрит.
- Якщо на Артемона хоча б зайця вб’єш, то згодом полювання буде дуже вдалим.
- На деревах багато жовтого листя – буде рання осінь.
- Дощ іде – буде довга зима.
- Бур’яни ростуть високо – прикмета, що снігу багато випаде.
- На дубі багато жолудів – прикмета, що буде тепла зима і родюче літо.
- Грім гримить – осінь теплою буде.
Що не можна робити:
- У ліс в цей день не можна ходити, тому що можна зустріти велику кількість змій, які в цей день сповзають звідусіль в ліс.
- Не можна зловживати алкоголем і згадувати про шкідливі звички.
- Не можна голосно розмовляти, а також сваритися і створювати конфліктні ситуації.
- Не можна займатися важкою фізичною роботою вранці.
- Не можна зловтішатися і бажати комусь чогось поганого.
- Не можна лаятися і сіяти негативні думки.
25 вересня: цей день в історії
1493 – Христофор Колумб вирушив у свою другу подорож до Америки.
1818 – англійський лікар Джеймс Бландел (James Blundell) провів першу в світі операцію з переливання крові від людини до людини.
1888 – відкрився Лондонський королівський палацовий театр в Слоун-Сквер.
1926 – Генрі Форд оголосив 8-годинну 5-денний робочий тиждень.
1974 – в журналі “Сайенс” вперше приведено дані досліджень, які свідчать про те, що аерозолі сприяють руйнуванню озонового шару Землі.
Іменинники 25 вересня
1906 – Дмитро Шостакович, композитор, піаніст, педагог, народний артист СРСР.
1926 – Стаффорд Бір, британський теоретик і практик кібернетики.
1944 – Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер, лауреат премій “Оскар”, “Золотий глобус” та ін. нагород.